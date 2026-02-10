Для чого потрібен код УКТЗЕД?

Основний законодавчий акт, який встановлює Митний тариф і систематизує товари відповідно до класифікації – Закон України "Про Митний тариф України".

УКТЗЕД – Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, є товарною номенклатурою Митного тарифу, що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Усього номенклатуру поділено на 21 розділ, кожен з яких об'єднує певні групи товарів за ознакою їх призначення чи властивостей.

Натомість розділи містять 97 груп товарів, що деталізують класифікацію і дозволяють ефективно визначати коди товарів для митного оформлення та статистичного обліку зовнішньої торгівлі.

Кожну групу розбивають на товарні позиції та підпозиції – з відповідним 10-знаковим кодом УКТЗЕД. Відповідно до Митного кодексу України, структура цифрового позначення товарів така:

перші 2 знаки – код групи;

перші 4 знаки – код товарної позиції;

перші 6 знаків – код товарної підпозиції;

перші 8 знаків – товарної категорії;

10 знаків – код товарної підкатегорії.

Серед розділів товарів є (неповний список):

Живі тварини, продукти тваринного походження.

Продукти рослинного походження.

Мінеральні продукти.

Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості.

Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Деревина і вироби з деревини.

Текстильні матеріали та текстильні вироби.

Взуття, головні убори, парасольки тощо.

Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали; біжутерія; монети тощо.

Недорогоцінні метали та вироби з них.

Машини, обладнання та механізми тощо.

Зброя, боєприпаси.

Різні промислові товари.

Іграшки, ігри та спортивний інвентар.

Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат.

Що змінилося під час воєнного стану?

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Кабмін доручив прискорити митні процедури для товарів, які переміщують водним транспортом під час воєнного стану. Це пов'язано з безпековою ситуацією в портах.

Серед змін – більше "цифри" замість паперу. Наприклад, митниця зможе використовувати відомості про транспортні засоби, які подають учасники портового співтовариства.