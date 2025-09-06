За які покупки треба платити податки при вʼїзді в Україну?

Якщо з-за кордону везуть подарунки, сувеніри або товари для продажу, їх необхідно задекларувати, нагадує 24 Канал із посиланням на статтю 370 Митного кодексу.

Виняток становлять випадки, коли:

загальна вартість речей не перевищує 500 євро;

водночас якщо вага становить не більш ніж 50 кілограмів.

Недорогі покупки можна перевозити без мита. Але важливо враховувати, що митники можуть розцінити речі як товар, а не як особисте майно. Особливо, якщо вони у заводській упаковці чи без ознак використання.

Зверніть увагу! Саме тому туристам радять позбуватися коробок від техніки та брендованих пакетів з магазину, навіть якщо це покупки для власних потреб.

За що можуть оштрафувати на митниці?

Ті, хто перевищує встановлені ліміти, мають пройти "червоний" коридор та заповнити декларацію. Якщо ж людина обирає "зелений" коридор й не повідомляє про покупки, її можуть притягнути до відповідальності за статтею 471 Митного кодексу:

штраф становить 30% вартості товарів;

додатково – сплата мита та ПДВ.

Щоб уникнути спорів, варто зберігати чеки. У разі їх відсутності митники можуть визначати вартість за спеціальними каталогами, які не завжди містять актуальні дані.

