За які покупки треба платити податки при вʼїзді в Україну?
Якщо з-за кордону везуть подарунки, сувеніри або товари для продажу, їх необхідно задекларувати, нагадує 24 Канал із посиланням на статтю 370 Митного кодексу.
Виняток становлять випадки, коли:
- загальна вартість речей не перевищує 500 євро;
- водночас якщо вага становить не більш ніж 50 кілограмів.
Недорогі покупки можна перевозити без мита. Але важливо враховувати, що митники можуть розцінити речі як товар, а не як особисте майно. Особливо, якщо вони у заводській упаковці чи без ознак використання.
Зверніть увагу! Саме тому туристам радять позбуватися коробок від техніки та брендованих пакетів з магазину, навіть якщо це покупки для власних потреб.
За що можуть оштрафувати на митниці?
Ті, хто перевищує встановлені ліміти, мають пройти "червоний" коридор та заповнити декларацію. Якщо ж людина обирає "зелений" коридор й не повідомляє про покупки, її можуть притягнути до відповідальності за статтею 471 Митного кодексу:
- штраф становить 30% вартості товарів;
- додатково – сплата мита та ПДВ.
Щоб уникнути спорів, варто зберігати чеки. У разі їх відсутності митники можуть визначати вартість за спеціальними каталогами, які не завжди містять актуальні дані.
Що відомо про сплату податків в Україні: коротко про головне
Фізичні особи-підприємці, призвані на військову службу, звільняються від сплати військового збору, ЄСВ, ПДФО та єдиного податку за умови, що вони не використовують працю найманих працівників.
Таке звільнення діє автоматично на основі даних Єдиного державного реєстру.