Що відомо про скасування безмитного ліміту?

29 серпня завершилася дія звільнення від сплати мита в США для посилок вартістю менше 800 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цього дня митне та прикордонне управління США почало стягувати звичайні ставки мита з усіх імпортованих посилок з усього світу, незалежно від їх вартості, країни походження чи способу транспортування. Воно запропонувало фіксовану ставку мита у розмірі від 80 до 200 доларів за посилку, що відправляється з іноземних поштових агентств.

Скасування президентом Трампом смертельної лазівки de minimis врятує тисячі американські життя, обмеживши потік наркотиків та інших небезпечних заборонених предметів, а також додасть до бюджету до 10 мільярдів доларів щорічних тарифних надходжень,

– говорить торговий радник Білого дому Пітер Наварро.

Коли у США з’явився податок "de minimis"? Звільнення від податку "de minimis" діє з 1938 року, починаючи з 5 доларів для імпорту подарунків, і було збільшено з 200 до 800 доларів у 2015 році як засіб сприяння зростанню малого бізнесу на майданчиках електронної комерції. Таким правилом у більшості користувалися компанії Shein і Temu, які відправляють товари з низькою вартістю безпосередньо американським споживачам.

Митна та прикордонна служба США підрахувала, що кількість посилок, які претендують на звільнення від сплати податків "de minimis", зросла майже в 10 разів зі 139 мільйонів у 2015 фінансовому році до 1,36 мільярда у 2024 фінансовому році.

Як це вплине на ціни у США?

Аналітики роздрібної торгівлі стверджують, що припинення дії "de minimis", ймовірно, призведе до підвищення цін на багато товарів, що продаються через компанії електронної комерції, оскільки товари, які раніше уникали сплати мита завдяки звільненню від оподаткування, зрештою будуть обкладатися митом.

Це може поставити такі фірми на один рівень з витратами більш відомих роздрібних торговців, таких як Walmart, які, як правило, імпортують товари в контейнерах оптом, що підлягають оподаткуванню.

Нагадаємо, що через цю заяву напередодні національні поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії тимчасово призупинили доставку деяких посилок з США. Деякі служби звинуватили США в тому, що вони не надали їм достатньо часу для підготовки до нових правил.