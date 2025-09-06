За какие покупки надо платить налоги при въезде в Украину?

Если из-за границы везут подарки, сувениры или товары для продажи, их необходимо задекларировать, напоминает 24 Канал со ссылкой на статью 370 Таможенного кодекса.

Интересно Более чем на десятки миллиардов гривен: в ГНС рассказали о поступлении средств в Госбюджет

Исключение составляют случаи, когда:

общая стоимость вещей не превышает 500 евро;

одновременно если вес составляет не более 50 килограммов.

Недорогие покупки можно перевозить без пошлины. Но важно учитывать, что таможенники могут расценить вещи как товар, а не как личное имущество. Особенно, если они в заводской упаковке или без признаков использования.

Обратите внимание! Именно поэтому туристам советуют избавляться от коробок от техники и брендированных пакетов из магазина, даже если это покупки для собственных нужд.

За что могут оштрафовать на таможне?

Те, кто превышает установленные лимиты, должны пройти "красный" коридор и заполнить декларацию. Если же человек выбирает "зеленый" коридор и не сообщает о покупках, его могут привлечь к ответственности по статье 471 Таможенного кодекса:

штраф составляет 30% стоимости товаров;

дополнительно – уплата пошлины и НДС.

Чтобы избежать споров, стоит сохранять чеки. В случае их отсутствия таможенники могут определять стоимость по специальным каталогам, которые не всегда содержат актуальные данные.

Что известно об уплате налогов в Украине: коротко о главном