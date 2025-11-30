На что на самом деле можно потратить зимнюю тысячу Зеленского

В этом году правительство вновь внедрило зимнюю помощь для украинцев. 1000 гривен смогут получить все граждане, находящиеся на украинской территории.

На что можно потратить зимнюю тысячу?

1000 гривен можно потратить на оплату ряда товаров и услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на условия программы "Зимняя поддержка".

Обратите внимание! Этот перечень утвердило правительство.

По состоянию на сейчас, зимнюю 1000 можно использовать для того, чтобы оплатить:

лекарства;

почтовые услуги;

коммунальные услуги;

книги;

печатную продукцию;

пищевую продукцию.

Важно! Зимнюю 1000 можно использовать для того, чтобы осуществлять благотворительные взносы.

Что нужно, чтобы получить зимнюю тысячу?

Оформить зимнюю тысячу можно до 24 декабря 2025 года. На такую помощь имеют право не только взрослые, а и несовершеннолетние:

заявку за детей подают родители;

для каждого ребенка требуется отдельное обращение.

"Зимняя поддержка" – инициатива Президента Украины, которую внедряет Правительство. Цель – дополнительно поддержать украинцев, в частности уязвимые категории населения, в зимний период, когда расходы растут,

– отмечается в сообщении.

Также эту выплату могут получить недееспособные лица. За них заявку имеет право подать опекун.

Обратите внимание! Ожидается, что зимнюю тысячу смогут получить 11 миллионов граждан, сообщает ПФУ.

До какого времени нужно использовать средства:

Средства, поступившие на карту "Национальный кэшбек", должны быть использованы до 30 июня 2026 года.

В то же время, если деньги поступили автоматически (например, речь идет о пенсионерах, получающих средства через "Укрпочту"), то надо использовать 1000 до 25 декабря 2025 года.

А, в случае, когда заявка оформлялась через "Укрпочту", деньги нужно потратить до 25 января 2026 года.

Что еще важно знать о "1000 Зеленского"?