На що насправді можна витратити зимову тисячу Зеленського

Цьогоріч уряд знову впровадив зимову допомогу для українців. 1000 гривень зможуть отримати всі громадяни, що перебувають на українській території.

На що можна витратити зимову тисячу?

1000 гривень можна витратити на оплату низки товарів та послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на умови програми "Зимова підтримка".

Читайте також Скільки можна отримати, якщо відео набрало 10 тисяч переглядів на YouTube

Зверніть увагу! Цей перелік утвердив уряд.

Станом на зараз, зимову 1000 можна використати для того, щоб оплатити:

ліки;

поштові послуги;

комунальні послуги;

книги;

друковану продукцію;

харчову продукцію.

Важливо! Зимову 1000 також можна використати для того, аби здійснювати благодійні внески.

Що потрібно, аби отримати зимову тисячу?

Оформити зимову тисячу можна до 24 грудня 2025 року. На таку допомогу мають право не тільки дорослі, а і неповнолітні:

заявку за дітей подають батьки;

для кожної дитини потрібне окреме звернення.

"Зимова підтримка" – ініціатива Президента України, яку впроваджує Уряд. Мета – додатково підтримати українців, зокрема вразливі категорії населення, у зимовий період, коли витрати зростають,

– зазначається в повідомленні.

Також цю виплату можуть отримати недієздатні особи. За них заявку має право подати опікун.

Зауважте! Очікується, що зимову тисячу зможуть отримати 11 мільйонів громадян, повідомляє ПФУ.

До якого часу потрібно використати кошти:

Кошти, які надійшли на карту "Національний кешбек", мають бути використані до 30 червня 2026 року.

Водночас, якщо гроші надійшли автоматично (наприклад, йдеться про пенсіонерів, що отримують кошти через "Укрпошту"), то треба використати 1000 до 25 грудня 2025 року.

А, у випадку, коли заявка оформлювалась через "Укрпошту", гроші потрібно витратити до 25 січня 2026 року.

Що ще важливо знати про "1000 Зеленського"?