"Тысячу Зеленского" можно потратить на продукты: в каких магазинах это возможно
- "Тысячу Зеленского" можно потратить на продукты в торговых сетях Fozzy Group.
- Средства можно использовать до 30 июня 2026 года, если получены через Дию, и до конца февраля 2026 года, если через Укрпочту.
С 11 декабря "тысячу Зеленского" можно потратить не только на книги и оплату коммуналки, но и на товары из супермаркетов. Пока список магазинов ограничен, однако со временем он будет расширяться.
В каких магазинах можно потратить "тысячу Зеленского"?
1 000 гривен помощи в рамках программы "Зимняя поддержка" можно тратить на продукты украинского производства, кроме подакцизных, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Это возможно, если рассчитываться карточкой "Национальный кэшбек". Купить продукты за "тысячу Зеленского" можно в таких магазинах:
- "Сильпо";
- "Фора";
- THRASH!ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
Возможность доступна в 1 160 магазинах по всей Украине, однако она не распространяется на онлайн-заказы.
До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?
- Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дию, их можно потратить до 30 июня 2026 года.
- Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?
Зимнюю "тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, почтовые и коммунальные услуги, печатную и пищевую продукцию, или на благотворительные взносы. Оформить помощь можно до 24 декабря 2025 года.
Зимнюю тысячу разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.
"Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.