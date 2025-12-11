"Тысячу Зеленского" можно потратить на продукты: в каких магазинах это возможно

С 11 декабря "тысячу Зеленского" можно потратить не только на книги и оплату коммуналки, но и на товары из супермаркетов. Пока список магазинов ограничен, однако со временем он будет расширяться.

В каких магазинах можно потратить "тысячу Зеленского"?

1 000 гривен помощи в рамках программы "Зимняя поддержка" можно тратить на продукты украинского производства, кроме подакцизных, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Это возможно, если рассчитываться карточкой "Национальный кэшбек". Купить продукты за "тысячу Зеленского" можно в таких магазинах:

"Сильпо";

"Фора";

THRASH!ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

Возможность доступна в 1 160 магазинах по всей Украине, однако она не распространяется на онлайн-заказы.

До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?

Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дию, их можно потратить до 30 июня 2026 года .

. Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?