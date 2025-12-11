Укр Рус
Бізнес Актуальні новини "Тисячу Зеленського" можна витратити на продукти: у яких магазинах це можливо
11 грудня, 13:21
3

"Тисячу Зеленського" можна витратити на продукти: у яких магазинах це можливо

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • "Тисячу Зеленського" можна витратити на продукти в торговельних мережах Fozzy Group.
  • Кошти можна використовувати до 30 червня 2026 року, якщо отримані через Дію, і до кінця лютого 2026 року, якщо через Укрпошту.

Від 11 грудня "тисячу Зеленського" можна витратити не лише на книги та оплату комуналки, а й на товари з супермаркетів. Поки перелік магазинів обмежений, проте з часом він буде розширюватися.

В яких магазинах можна витратити "тисячу Зеленського"?

1 000 гривень допомоги у межах програми "Зимова підтримка" можна витрачати на продукти українського виробництва, крім підакцизних, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Це можливо, якщо розраховуватися карткою "Національний кешбек". Купити продукти за "тисячу Зеленського" можна в таких магазинах:

  • "Сільпо";
  • "Фора";
  • THRASH!ТРАШ!;
  • Fozzy;
  • "Близенько".

Можливість доступна в 1 160 магазинах по всій Україні, проте вона не поширюється на онлайн-замовлення. 

До якого часу можна використати "зимову тисячу"?

  • Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.
  • Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?

  • Зимову "тисячу Зеленського" можна витратити на ліки, поштові та комунальні послуги, друковану та харчову продукцію, або на благодійні внески. Оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року.

  • Зимову тисячу дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.

  • "Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.

  • Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.