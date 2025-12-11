"Тисячу Зеленського" можна витратити на продукти: у яких магазинах це можливо
- "Тисячу Зеленського" можна витратити на продукти в торговельних мережах Fozzy Group.
- Кошти можна використовувати до 30 червня 2026 року, якщо отримані через Дію, і до кінця лютого 2026 року, якщо через Укрпошту.
Від 11 грудня "тисячу Зеленського" можна витратити не лише на книги та оплату комуналки, а й на товари з супермаркетів. Поки перелік магазинів обмежений, проте з часом він буде розширюватися.
В яких магазинах можна витратити "тисячу Зеленського"?
1 000 гривень допомоги у межах програми "Зимова підтримка" можна витрачати на продукти українського виробництва, крім підакцизних, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
Це можливо, якщо розраховуватися карткою "Національний кешбек". Купити продукти за "тисячу Зеленського" можна в таких магазинах:
- "Сільпо";
- "Фора";
- THRASH!ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
Можливість доступна в 1 160 магазинах по всій Україні, проте вона не поширюється на онлайн-замовлення.
До якого часу можна використати "зимову тисячу"?
- Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.
- Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.
На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?
Зимову "тисячу Зеленського" можна витратити на ліки, поштові та комунальні послуги, друковану та харчову продукцію, або на благодійні внески. Оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року.
Зимову тисячу дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.
"Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.
Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.