С Boeing снова произошел инцидент с отпадением запчасти - в самолеты скоро будут бояться садиться

Полоса неудач компании Boeing продолжается. Единственное, что спасает компанию – до сих пор обходилось без пострадавших.

Новый удар по Boeing

FAA – Федеральное управление гражданской авиации США – объявило об очередном расследовании с самолетом компании Boeing. Рейс Southwest Airline из Денвера в Хьюстон принес гиганту новые проблемы.

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Во время вылета из Денвера у самолета отвалился обтекатель двигателя и задел закрылок. Компания Southwest Airlines таки доставила пассажиров в Хьюстон другим самолетом, но с опозданием на 3 часа. В результате происшествия пострадавших нет.

Видео инцидента

Этот самолет Boeing поступил в эксплуатацию Southwest в 2015 году. Сейчас инженерная бригада проводит его обследование. Интересно, что в Southwest отказываются предоставлять дату последнего прохождения техобслуживания двигателя, поэтому, причина инцидента может быть не виной Boeing.

FAA уже проводит расследование по нескольким случаям проблем с двигателем в самолетах компании Boeing, которые находятся на балансе Southwest Airline.

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