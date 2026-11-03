EVA готовит новое направление бизнеса: какую услугу будет развивать сеть

Компания, связанная с сетью магазинов EVA, получила разрешение Национального банка на оказание платежных услуг. Теперь "ЕВАПЕЙ" сможет не только осуществлять переводы средств, но и развивать собственный платежный сервис для электронной коммерции.

Какие услуги сможет предоставлять "ЕВАПЕЙ"

30 октября 2026 года ООО "ЕВАПЕЙ" прошло авторизацию в Национальном банке Украины. Компания была внесена в Реестр платежной инфраструктуры со статусом платежного учреждения, пишет "Интерфакс-Украина".

Это открывает для нее возможность предоставлять две основные финансовые услуги:

переводить средства без открытия счета;

осуществлять эквайринг платежных инструментов, то есть принимать платежи от клиентов.

Стратегия компании предусматривает создание платежной инфраструктуры для электронной коммерции и развитие собственного платежного сервиса как конкурентоспособного продукта на украинском рынке,

– отметили в компании.

Таким образом, речь идет не только о получении нового статуса, но и о намерении развивать отдельное финансовое направление бизнеса.

Кто владеет компанией "ЕВАПЕЙ" и сколько зарабатывает сеть EVA

По данным YouControl, ООО "ЕВАПЕЙ" было зарегистрировано в октябре 2023 года. У компании два конечных бенефициара с равными долями:

Алину Киптик; Руслана Шостака.

Уставный капитал предприятия составляет 5 миллионов 493 тысячи гривен.

Основным оператором сети магазинов EVA является ООО "Руш", которое работает с 2002 года. На начало 2026 года компания насчитывала 1 167 действующих магазинов. По итогам 2025 года финансовые показатели "Руш" выросли:

чистый доход увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом;

общая сумма дохода достигла 31,8 миллиарда гривен.

По данным YouControl, 100% компании "Руш" принадлежит кипрской Incetera Holdings Limited.