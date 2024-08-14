Увеличивать зарплаты нужно уже: чьи выплаты должны проиндексировать

Работодатели должны индексировать оклад своих работников. Таким образом сотрудники будут получать выплаты, соответствующие актуальным экономическим реалиям.

Кому должны повысить оклад

Индексация зарплат должна проводиться, если величина индекса потребительских цен превышает порог индексации в 103%. Именно в июне 2024 года это значение было достигнуто.

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То есть проиндексировать оклады должны работодатели, которые:

не повышали выплаты с декабря 2023 года;

увеличили выплаты в последний раз в январе и феврале этого года.

Индексация должна происходить в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В августе 2024 года этот показатель составляет – 3 028 гривен.

Какой размер этой индексации:

если повышение не происходило с декабря и зарплата более 3 028 гривен, оклад должен вырасти на 4,3%, то есть, максимум на 130,20 гривен;

в случае роста оклада в январе, показатель индексации достигает 3,8% – до 115,06 гривны;

если повышение происходило в феврале – 3,5% – 105,98 гривен.

Если повышение оклада происходило в марте или позже, индексация не должна происходить.