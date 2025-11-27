Работают в минус, тонут в долгах: компании России потеряли 6 триллионов рублей
- Убытки российских компаний в 2025 году достигли 6,52 триллионов рублей, причем 18 400 компаний работают в минус.
- Почти 40% компаний сталкиваются с проблемами неплатежей, а долги по кредитам выросли до рекордных значений за последние 2,5 года.
Убытки российских компаний резко выросли в 2025 году: осенью показатель достиг 6,52 триллионов рублей. Это означает, что компания живут в состоянии глубокого кризиса и берут больше кредитов.
Каковы убытки российских компаний?
Значительная часть компания в различных отраслях получили рекордные убытки, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Ведомости".
В минус сработали 18 400 компаний, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины компаний получили убытки в области добычи угля (68,1%), обеспечении электроэнергией и газом (54,7%), водоснабжении, сборе и утилизации отходов (52,9%).
Доля убыточных компаний приближается к половине в сферах лесозаготовки (45%), добычи нефти (48,1%), финансовой и страховой деятельности (44%), а также научных исследований и разработок (41,8%).
Почти во всех отраслях по итогам девяти месяцев доля прибыльных организаций сокращалась. Исключения составили рыболовство, деятельность воздушного и космического транспорта, госуправление и обеспечение военной безопасности, производство лекарственных средств.
Какие долги у российских компаний?
По итогам третьего квартала почти 40% компаний столкнулись с проблемой неплатежей со стороны контрагентов. В частности, госкомпании стали задерживать платежи по контрактам. В течение года значительно сократились и инвестиции бизнеса. Вложения в основной капитал в апреле-июне замедлились почти в 6 раз.
В октябре в России насчитывалось почти 714 тысяч юрлиц и ФЛП с задолженностью по кредитам, из которых почти четверть просрочили платежи. Такая доля стала рекордной как минимум за 2,5 года.
Какие проблемы имеет бизнес в России?
Российские компании планируют повысить цены на 6,3% в пересчете на год из-за отмены льгот и повышения НДС. Ставка НДС в России вырастет с 20% до 22%, снижая объем доходов, после которого бизнес должен платить НДС, что приведет к повышению цен на 10 – 25%.
Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или 7 тысячи российских транспортных компаний находятся в процессе на грани банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.
В 2025 году компании России сталкиваются с проблемами неплатежей, падением спроса и нехваткой оборотных средств. Большинство предприятий принимают меры оптимизации, уменьшая административные расходы, сокращая инвестиционные программы и откладывая планы расширения.