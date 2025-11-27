Працюють в мінус, тонуть у боргах: компанії Росії втратили 6 трильйонів рублів

Збитки російських компаній різко зросли в 2025 році: восени показник сягнув 6,52 трильйонів рублів. Це означає, що компанія живуть у стані глибокої кризи й беруть більше кредитів.

Які збитки російських компаній?

Значна частина компанія у різних галузях отримали рекордні збитки, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Відомості".

Дивіться також "Удар в спину" від Китаю: яка російська галузь переживає найглибшу кризу

У мінус спрацювали 18 400 компаній, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більше половини компаній отримали збитки у галузі видобутку вугілля (68,1%), забезпеченні електроенергією та газом (54,7%), водопостачанні, збиранні та утилізації відходів (52,9%).

Частка збиткових компаній наближається до половини в сферах лісозаготівлі (45%), видобутку нафти (48,1%), фінансової та страхової діяльності (44%), а також наукових досліджень та розробок (41,8%).

Майже у всіх галузях за підсумками дев'яти місяців частка прибуткових організацій скорочувалася. Винятки склали рибальство, діяльність повітряного та космічного транспорту, держуправління та забезпечення військової безпеки, виробництво лікарських засобів.

Які борги в російських компаній?

За підсумками третього кварталу майже 40% компаній зіткнулися з проблемою неплатежів з боку контрагентів. Зокрема, держкомпанії стали затримувати платежі за контрактами. Протягом року значно скоротилися й інвестиції бізнесу. Вкладення в основний капітал у квітні-червні сповільнилися майже в 6 разів.

У жовтні в Росії налічувалося майже 714 тисяч юрособ та ФОП із заборгованістю за кредитами, з яких майже чверть прострочили платежі. Така частка стала рекордною як мінімум за 2,5 роки.

Які проблеми має бізнес в Росії?