Працюють в мінус, тонуть у боргах: компанії Росії втратили 6 трильйонів рублів
- Збитки російських компаній у 2025 році сягнули 6,52 трильйонів рублів, причому 18 400 компаній працюють у мінус.
- Майже 40% компаній стикаються з проблемами неплатежів, а борги за кредитами зросли до рекордних значень за останні 2,5 роки.
Збитки російських компаній різко зросли в 2025 році: восени показник сягнув 6,52 трильйонів рублів. Це означає, що компанія живуть у стані глибокої кризи й беруть більше кредитів.
Які збитки російських компаній?
Значна частина компанія у різних галузях отримали рекордні збитки, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Відомості".
У мінус спрацювали 18 400 компаній, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більше половини компаній отримали збитки у галузі видобутку вугілля (68,1%), забезпеченні електроенергією та газом (54,7%), водопостачанні, збиранні та утилізації відходів (52,9%).
Частка збиткових компаній наближається до половини в сферах лісозаготівлі (45%), видобутку нафти (48,1%), фінансової та страхової діяльності (44%), а також наукових досліджень та розробок (41,8%).
Майже у всіх галузях за підсумками дев'яти місяців частка прибуткових організацій скорочувалася. Винятки склали рибальство, діяльність повітряного та космічного транспорту, держуправління та забезпечення військової безпеки, виробництво лікарських засобів.
Які борги в російських компаній?
За підсумками третього кварталу майже 40% компаній зіткнулися з проблемою неплатежів з боку контрагентів. Зокрема, держкомпанії стали затримувати платежі за контрактами. Протягом року значно скоротилися й інвестиції бізнесу. Вкладення в основний капітал у квітні-червні сповільнилися майже в 6 разів.
У жовтні в Росії налічувалося майже 714 тисяч юрособ та ФОП із заборгованістю за кредитами, з яких майже чверть прострочили платежі. Така частка стала рекордною як мінімум за 2,5 роки.
Які проблеми має бізнес в Росії?
Російські компанії планують підвищити ціни на 6,3% у перерахунку на рік через скасування пільг та підвищення ПДВ. Ставка ПДВ в Росії зросте з 20% до 22%, знижуючи обсяг доходів, після якого бізнес має сплачувати ПДВ, що призведе до підвищення цін на 10 – 25%.
Близько 6,7 тисячі російських транспортних компаній перебувають у процесі ліквідації або на межі банкрутства через зростання собівартості та зниження рентабельності.
У 2025 році компанії Росії стикаються з проблемами неплатежів, падінням попиту та браком оборотних коштів. Більшість підприємств вживають заходів оптимізації, зменшуючи адміністративні витрати, скорочуючи інвестиційні програми та відкладаючи плани розширення.