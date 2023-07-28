Samsung понес большие убытки: доходы компании обвалились в 6 раз

Компания Samsung по итогам второго квартала 2023 года отчиталась о падении доходов. Впрочем, оно не побило прогнозы самого технологического гиганта.

Компания Samsung Electronics в своем прессрелизе сообщила о существенном падении прибылей. Крупнейший мировой производитель полупроводниковой продукции и смартфонов переживает самый плохой период за последнее десятилетие.

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Безумное падение доходов

Согласно сообщению Samsung, чистая прибыль компании упала в 6,4 раза. Что касается операционной прибыли, то показатель снизился на 95%.

Это самый плохой финансовый результат работы компании за последние 14 лет. Вместе с тем ожидания аналитиков самого гиганта были еще хуже, поэтому Samsung надеется, что вскоре дела удастся наладить.

Самый мощный изготовитель микросхем в мире TSMC хочет построить новый завод в Тайване. Это может стоить несколько миллиардов долларов.

В июне чистая прибыль Samsung составила 1,35 миллиарда долларов, в то время как в прошлом году за аналогичный период компания заработала почти 10 миллиардов. Аналитики ранее прогнозировали, что сейчас показатель не превысит миллиард.

Выручка Samsung в апреле – июне уменьшилась на 22%. Большой ущерб показал бизнес по производству чипов – более 3,5 миллиарда долларов.