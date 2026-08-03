У Кремля появилась новая проблема: удары по Wildberries угрожают не только бизнесу

В результате масштабных пожаров на складах компания Wildberries уже фиксирует миллиардные убытки, но на этом проблемы не заканчиваются. Огромные долги маркетплейса и его партнеров могут серьезно ударить по российским банкам.

Какова задолженность Wildberries перед банками

Совокупная задолженность Wildberries перед российскими банками достигает 1,3 триллиона рублей, сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Больше всего может потерять второй по величине банк страны – ВТБ, на балансе которого, по разным оценкам, находится от 500 до 600 миллиардов рублей кредитов, связанных с маркетплейсом.

Впрочем, риски касаются не только самой компании. Через платформу работают тысячи продавцов, значительная часть которых финансирует свою деятельность с помощью краткосрочных банковских кредитов.

После уничтожения товаров в результате пожаров убытки уже оценивают примерно в 500 миллиардов рублей. Если часть этих продавцов не сможет платить по кредитам, банки получат очередную порцию проблемных долгов.

Какие проблемы у российских банков

Ситуация обостряется на фоне общих проблем российской банковской системы:

Только за первые две недели июля вкладчики вывели из банков около 500 миллиардов рублей наличных – вдвое больше, чем за весь июнь;

В то же время дефицит ликвидности банков почти достиг 2,5 триллиона рублей.

Пожары стали лишь очередным ударом, способным подорвать проблемную финансовую систему, построенную Москвой.

Эта ситуация стала следствием модели, которую Кремль годами строил вокруг государственного контроля, льготного кредитования и поддержки близкого к власти бизнеса. Теперь накопленные риски возвращаются в банковскую систему в виде проблемных активов,

– подчеркнули в СЗРУ.

В то же время в разведке считают, что у российских властей мало возможностей поддержать банки. Ведь дефицит государственного бюджета уже достиг примерно 6 триллионов рублей, а в конце июля Центробанк РФ ухудшил прогноз до 8 триллионов рублей.

В результате банки, которые еще недавно помогали финансировать государство, покупая его облигации, теперь сами могут нуждаться в бюджетной поддержке.

Таким образом, удары по Wildberries не менее важны, чем по НПЗ, ведь они наносят ущерб не только российскому бизнесу, но и финансовой системе страны.

Напомним, убытки от пожаров на складах пока частично компенсируются лишь небольшим компаниям, работающим через платформу. В то время как большие компании могут и не дождаться выплат.