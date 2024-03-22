Украина хочет купить 2 реактора, чтобы компенсировать "потерю" оккупированной ЗАЭС

Украина планирует в июне купить 2 реактора у Болгарии, чтобы компенсировать "потерю" временно оккупированной Россией Запорожской АЭС с 6 реакторами. Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петра Котина.

Что известно о реакторах, которые планируют купить

Котин рассказал, что новые реакторы будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины и оснащены оборудованием российского производства, которое Киев надеется импортировать из Болгарии в июне. Пока же переговоры между Украиной и Болгарией продолжаются.

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Я поставил задачу перед нашей строительной организацией и Хмельницкой станцией, чтобы они были готовы к монтажу до июня,

– отметил президент "Энергоатома".

Он также добавил, что если он будет доставлен вовремя и в полном объеме, "Энергоатом" будет готов начать пусковые работы на новом реакторе через два – три года. Аналогичный срок нужен и для изготовления турбины для блока. Сейчас "Энергоатом" ведет предварительные переговоры с General Electric (GE.N). Второй реактор будет установлен позже, однако точные сроки пока не известны.

Сколько будут стоить реакторы

Петра Котина рассказал, что ранее Болгария хотела 600 миллионов долларов, однако страна, по словам президента "Энергоатома" хочет увеличить цену на оборудование, пользуясь тем, что кроме нее его можно купить только в России.

Существует постоянное желание болгарской стороны получить большую выгоду для себя, чем эти 600 миллионов долларов, и чем больше времени проходит, тем выше цены они озвучивают, но мы все еще сосредоточены на цене в 600 миллионов долларов,

– рассказал Котин.

Россия получила контроль над ЗАЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе, после начала вторжения в Украину. Сейчас 6 запорожских атомных реакторов простаивают.