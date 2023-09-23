Украина и Канада подписали новый договор о свободной торговле: что изменилось

Канада и Украина обновили соглашение о свободной торговле. Свои подписи под документом поставили президент Владимир Зеленский и канадский премьер Джастин Трюдо.

Новое соглашение между Украиной и Канадой

Обновленный документ должен способствовать созданию благоприятного климата экономических отношений между нашими странами. Соглашение охватывает одновременно несколько сфер.

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Документ создан для развития торговли товарами и услугами, инвестиций, формирования развитой конкурентоспособной рыночной экономики в соответствии с национальными приоритетами, развития ее ключевых отраслей, осуществления системных реформ и повышения общего благосостояния населения,

– сообщили в Офисе Президента.

В новое соглашение включили дополнительные пункты по либерализации инвестиций и торговли. В первую очередь речь идет об экспорте услуг. Документ также предусматривает расширение своего действия на товары, имеющие составляющие из ЕС, Великобритании и Израиля.

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Кроме того, лидеры стран подписали меморандум о сотрудничестве между РАО "Укргидроэнерго" и канадской "Эйкон Констракшн Глобал Сервисес Инкорпорейтед". Он предусматривает совместную работу по строительству гидроэлектростанций в Украине. В первую очередь, речь идет об участии канадской компании в строительстве Каневской ГАЭС и Каховской ГЭС.