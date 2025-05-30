Украина продает одно из крупнейших в мире титановых предприятий Азербайджану

Антимонопольный комитет Украины согласовал приобретение "Объединенной горно-химической компании" азербайджанским инвестором. Решение стало последним шагом в завершении приватизации ОГХК.

Neqsol укрепляет позиции в Украине

Согласно решению Комитета, "Цемин Украина" получила разрешение на приобретение контрольного пакета акций ОГХК – более 50% голосов в высшем органе управления предприятия. Это предоставляет инвестору фактический контроль над стратегической компанией, которая является ведущим в Украине производителем титанового сырья, сообщает 24 Канал.

Смотрите также После гостиницы Украина и Паруса: владелец NAVI покупает крупнейший выставочный центр Украины

"Цемин Украина" является частью Neqsol Holding, который полностью принадлежит гражданину Азербайджана Насибу Хасанову.

Справочно. ОГХК – один из крупнейших мировых производителей титанового сырья. Общая мощность предприятия превышает 500 тысяч тонн продукции в год.

Процесс рассмотрения дела в АМКУ продолжался с декабря 2024 года. Комитет подтвердил, что принятое решение позволяет официально завершить процедуру передачи ОГХК в частную собственность.

Позиция NEQSOL Holding

NEQSOL Holding, комментируя новость для Forbes, подчеркнул, что это – один из ключевых этапов в реализации масштабной приватизации, проводимой в условиях полномасштабной войны. Региональный директор холдинга в Украине Владимир Лавренчук заявил, что NEQSOL имеет амбициозные планы трансформации ОГХК в современного глобального игрока рынка титана.

Инвестор также пообещал придерживаться всех условий приватизационного соглашения, которая предусматривает модернизацию предприятия, запуск новых продуктов на основе глубокой переработки сырья и выход украинской титановой продукции на новые мировые рынки. Холдинг заверил в соблюдении международных санкций и стандартов ведения бизнеса.