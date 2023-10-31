Украина просит ЕС разобраться с польскими перевозчиками, собравшимися блокировать границу

Польские перевозчики решили блокировать все пункты пропуска с Украиной. Урегулировать ситуацию наше государство надеется посредством ЕС.

Почему польские перевозчики хотят протестовать

Польские перевозчики заявили, что в начале ноября блокируют все пункты пропуска с Украиной. Таким образом, они требуют, чтобы украинским перевозчикам вернули потребность в разрешениях.

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Кроме того, они потребуют запрета регистрации компаний, деньги которых находятся не на территории ЕС. Также они хотят получить доступ к системе Путь и получить другие преференции для защиты от конкуренции.

Украина обратилась к ЕС

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, забастовки еще никогда не приводили к конструктивному диалогу. Украина уже обратилась в ЕС, чтобы разговор все-таки состоялся.

Наша позиция в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам. Мы готовы к диалогу, где равноценно будут представлены интересы перевозчиков обеих стран.

– рассказал чиновник.

В частности, Украина активно отслеживает пропускную способность своих пунктов и готова реализовать шаги, которые помогут выполнять все меморандумы с партнерами. Что касается требований польских перевозчиков, то ЕС должен побеспокоиться, что им не удастся диктовать условия в одностороннем порядке.