Украинцев призывают бойкотировать виски Jameson: компания возобновила продажу напитка в России
Источник:RTE
После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов компания Jameson поддержала санкции и покинула российский рынок. К сожалению, позиция компании уже не так радикальна.
Сотни иностранных компаний отказались работать в России и покинули российский рынок. Впрочем, некоторые бренды решили изменить свое решение, несмотря на то, что российские оккупанты продолжают войну и террор против Украины.
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Украинцам следует бойкотировать Jameson
Ирландский виски Jameson вернулся на российский рынок, несмотря на то, что санкции до сих пор действуют, а оккупанты не собираются прекращать войну против Украины. Амбассадор Украины в Ирландии Лариса Герасько призвала всех бойкотировать продукцию этого бренда.
В частности, она обвиняет компанию Jameson в финансировании агрессии российских оккупантов против Украины, ведь виски вернулось на российский рынок.
Что касается позиции Jameson, то компания решила покрывать возвращение на российский рынок мнимой "защитой местных общин, их средств к существованию и благополучию их семей". Вместе с тем, ирландский бренд пытается усидеть на двух стульях и заявляет, что "полностью поддерживает все санкции".
Как Jameson вернулся на российский рынок
- В марте 2022 года компания Pernod Ricard прекратила поставки своей продукции в Россию.
- Однако в 2023 году продукция крупнейшего ирландского производителя виски снова стала доступна на российском рынке.
- После огласки и скандала Pernod Ricard решила оправдывать возвращение на рынок оккупантов "защитой местных сотрудников".
- До полномасштабного вторжения Россия была вторым по величине экспортным рынком виски в Ирландии (первое место занимали США).