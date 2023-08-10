Язык, дети, квалификация: в Чехии рассказали, почему беженцы из Украины за чертой бедности

Адаптация за границей – дело далеко нелегкое. Во многих странах выехавшие из-за войны украинцы смогли быстро принять новые условия, но, к сожалению, иногда ситуация бывает обратной.

Дела украинцев, которые из-за войны выехали в Чехию, идут крайне тяжело. Из-за ряда факторов им приходится обходиться ограниченными заработками, вследствие чего они оказались за чертой бедности.

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Почему украинцы в Чехии оказались за чертой бедности

Как показал опрос, который проводило агентство PAQ, 68% украинцев, приехавших в Чехию из-за войны, живут на грани бедности. Как минимум для 45% домохозяйств не хватило бы сбережений даже на 2 месяца.

67% экономически активных украинцев нашли работу, но более половины из них работают на неквалифицированных должностях, еще 40% – на должностях ниже их квалификации.

Неквалифицированная работа означает множество проблем. Две трети беженцев зарабатывают до 150 крон в час,

– говорится в выводах к опросу.

Более того, треть опрошенных украинцев работает без отпусков, социального и медицинского страхования.

Наибольшими препятствиями для украинцев есть следующие факторы:

незнание чешского языка;

отсутствие возможности оставить на кого детей;

не всегда в Чехии признают украинское образование.

Ранее сообщалось, что Канада предложила украинцам, переехавшим в их страну из-за войны, остаться навсегда.