Налоги будут как в ЕС: о каких возможных изменениях в законодательстве рассказал Гетманцев

Возврат довоенных налогов – не конечная точка. Теперь Верховная рада планирует унификацию украинского налогового законодательства с Европейским Союзом.

Интеграция Украины с Евросоюзом должна пройти на всех уровнях. В частности, идет речь и о налогах, над чем народные избранники уже активно работают.

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Налоги в Украине будут как в ЕС

Как рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, депутаты уже работают над тем, чтобы унифицировать налоги в Украине и ЕС. Речь идет о:

налог на прибыль;

112 директиве;

директив по правилам противодействия уклонению от налогообложения ATAD-1 и ATAD-2.

Вместе с тем упрощенное налогообложение должно остаться. В качестве примера хотят взять один из европейских кейсов.

Мы рассматриваем систему Польши. Некоторые параметры там отличаются от украинских. Например, если у нас лимит для малого предпринимательства – 7,8 миллиона гривен оборота в год, то в Польше – 2 миллиона евро,

– заявил Гетманцев.

Также депутаты планируют облагать доходы, в частности, в планах есть объединение ЕСВ, военного сбора и НДФЛ в один налог с уменьшением ставки. По мнению Гетманцева, это позволило бы покрыть бюджетные потери и вывести заработные платы из тени.

Не забыли и об экологическом налоге – его тоже должны ввести.

"Мы должны реформировать его полностью и уйти от налогообложения местных выбросов и сконцентрироваться на налогообложении CO2", – добавил Гетманцев.