Будут собирать на авто для ВСУ: в Украине запустят самый длительный благотворительный IT-подкаст

Онлайн-университет Dotli проведет самый продолжительный украинский благотворительный ютуб-подкаст длительностью 55 часов. Инициатива направлена на поддержание глобальной IT-цели Украины – стать крупнейшей цифровой страной мира с мощным технологическим сектором, а также собрать средства на нужды ВСУ.

Событие будет происходить бесплатно, в течение 28 – 30 сентября в режиме нон-стоп, однако во время подкаста ведущие будут призывать слушателей донатить на два бронеавтомобиля для Вооруженных Сил Украины общей стоимостью 11 миллионов гривен, – покупку авто совершит официальный партнер мероприятия – Фонд Сергея Притулы. О деталях инициативы Бизнес 24 рассказали организаторы подкаста.

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Детали инициативы

К подкасту присоединятся более 55 спикеров ведущих IT-компаний Украины. В частности, свое участие в мероприятии уже подтвердили:

Антон Мельник, советник Министра цифровой трансформации;

Константин Васюк, исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine;

Назарий Попов, Director, Head of Lviv Delivery в EPAM;

Виталий Шквыра, Delivery Director в SoftServe;

Никита Нагаткин, CEO IT-компании Digis, входит в список Forbes 30 under 30 Europe Tech 2022;

Юрий Юрченко, Global People Development в DataArt.

В течение трех дней гости будут делиться собственным опытом и докажут, что сейчас IT-сектор Украины особенно перспективный, а после победы нашего государства в войне его развитие неизбежно ускорится в несколько раз.

К слову, ведущими мероприятия также будут Тимур Мирошниченко, Владимир Остапчук, Юлия Карпова и другие известные украинские звезды.

Кому подкаст будет интересен

Как отмечают организаторы, самый длительный благотворительный подкаст Украины будет полезен студентам, свитчерам, специалистам, представителям бизнеса и тем, кто стремится стать специалистом в IT-отрасли.

Участники узнают больше о подготовке специалистов к постоянным вызовам профессии, специфике работы с международным рынком, актуальных изменениях в секторе после 24 февраля и новых подходах к налаживанию качественной и продуктивной работы.

К слову, среди участников, которые будут делать благотворительные взносы на бронеавтомобили для ВСУ, организаторы и партнеры подкаста разыграют призы. Чтобы присоединиться к событию необходимо получить бесплатное приглашение на сайте организатора инициативы Dotli.

Что известно об организаторе подкаста Dotli – онлайн-университет, в котором можно получить новую профессию в области программирования, дизайна, маркетинга и управления. Выпускники уже работают в более чем 60 компаниях Украины и Европы.

Кроме Фонда Сергея Притулы, официальными партнерами IT-подкаста являются Министерство цифровой трансформации Украины, инновационный парк UNIT.City, Ассоциация IT Ukraine, портал Robota.ua, MC.Today, VECTOR, Dev.ua и Kirilllenka.