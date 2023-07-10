Нация предпринимателей: в июне украинцы открыли рекордное количество ФЛП

Тысячи украинцев решили приступить к предпринимательской деятельности. Война побудила многих не откладывать мечты на потом и воплощать их в жизнь.

Начало полномасштабного вторжения было для украинцев крайне сложным, но сейчас все больше наших граждан решаются открыть собственное дело. Особенно успешным в этом плане стал июнь – новички-предприниматели поставили новый рекорд.

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Рекордное количество новых предпринимателей

В июне в Украине зарегистрировали 31 тысячу физических лиц-предпринимателей. Это рекордное количество зарегистрированных ФЛП на протяжении последних трех лет.

Всего в первом полугодии в Украине зарегистрировали чуть менее 134 тысяч предпринимателей. Это почти 70% показателя за весь 2022 год.

Наиболее популярной областью остается розничная торговля. Официально ею начали заниматься 38 тысяч украинцев.

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На втором месте оказался КВЭД "Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность", держащий первенство до начала полномасштабного вторжения. Здесь зарегистрировано 12 тысяч "новичков". Также популярным стало "Оказание других индивидуальных услуг" – 8 тысяч новых ФЛП.

Что касается регионов, то в первую тройку вошли Киев, Днепропетровская и Львовская области. Очевидно, что самые плохие показатели в регионах, приближенных к зоне боевых действий.