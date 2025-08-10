Украинские Рокфеллеры 19 века: как жили и куда вкладывали деньги Ханенко
- Богдан и Варвара Ханенко, известные меценаты и миллиардеры-предприниматели 19 века, управляли свеклосахарными заводами и занимали высокое место в аграрно-промышленной сфере Российской империи.
- Ханенко развивали культурные проекты в Украине, активно инвестируя в искусство, в частности, создали музей в Киеве, который до сих пор работает.
Богдан и Варвара Ханенко вошли в историю экономики Украины, как важные фигуры, ведь несмотря на меценатство, семья занималась сахарным бизнесом, финансами, государственным законотворчеством. Кроме того, их любовь к искусству создала в Украине культурный проект, который финансировался благодаря собственной коммерческой деятельности.
Как семья Ханенко и Терещенко воссоединились?
Происхождение Богдана Ханенко было благородным, ведь он родился в семье не бедного человека на Черниговщине, а один из его предков был гетманом Правобережной Украины, информирует 24 Канал.
Читайте также Самый богатый немец – владелец Lidl: что известно о состоянии миллиардера
Вполне логично, что получал Богдан Ханенко образование не простое – учился в Московском университете, изучая право. Впоследствии работал в Петербурге и Варшаве. Поэтому, адвокатская практика и земли на Черниговщине приносили ему немалый доход.
В 1874 году происходит переломный момент для него: он женится на Варваре Терещенко, которая является одной из представительниц богатого украинского рода, о чем говорится на сайте Музея Ханенко.
Чем владела семья Терещенко
Семья Терещенко были сахарными магнатами и имели десятки сахароварен на Левобережной Украине. Они контролировали в то время 11 сахарных заводов и ежегодно производили продукции на 21 миллион рублей. Капитал семейного "Общества сахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко" составлял 8 миллионов рублей, что более чем в 8 раз превышало тогдашний бюджет Киева.
Какой была деятельность семьи Ханенко?
Семья Ханенко в конце 19 века – начале 20 века тесно была связана с аграрно-промышленным предпринимательством в пределах тогдашней Российской империи.
Известно, что Богдан и Варвара управляли свеклосахарными заводами Терещенко, которые принадлежали к семейной бизнес-империи.
- Кроме этого, Богдан Ханенко в 1890-х годах занимал руководящие должности в ведущих хозяйственных структурах Российской империи: он был директором-распорядителем, а затем председателем правления Южнорусского общества содействия земледелию (так называемого "Земледельческого синдиката").
- Также входил во Всероссийское общество сахарозаводчиков, Киевского биржевого общества и возглавлял Киевский комитет торговли и мануфактуры.
- Ханенко даже представлял интересы промышленников в Государственном Совете Российской империи.
Более того, благодаря доходам от сахарных заводов семьи Терещенко семья Ханенко смогла немало инвестировать и в культуру.
Как Ханенко развивали культурные проекты в Украине?
Например, во время свадебного путешествия в Италии супруги купили картины, произведения эпохи Возрождения, античные скульптуры и т.д., пишет издание Vector.
За все они потратили 15 тысяч рублей, что в то время ценилось как целое состояние – дом в центре Киева стоил даже меньше (8 – 10 тысяч рублей).
- По приезде в Украину, супруги начали строительство дома на Терещенковской специально для того, чтобы разместить там все покупки, что были приобретены в Италии.
- Известно, что цена строительства дома достигла 80 тысяч рублей, что равнялось строительству целого завода.
- Важно добавить, что кроме европейского искусства, Ханенко интересовались и украинскими находками, например археологические находки, церковное искусство, народные ремесла и тому подобное.
Впрочем в этом рассматривалось не только художественное влечение, но и финансовый проект.
Дело в том, что дом, который возвели Ханенко, стал не только музеем, но и начал приносить доход как недвижимость: если на первом этаже дома были институт истории искусства и библиотека, то на втором – апартаменты. Итак, прибыль от аренды полностью покрывала бы расходы на содержание музея.
Обратите внимание! Несмотря на годы музей Ханенко до сих пор работает и принимает посетителей в Киеве. Работа музея продолжилась даже после того, как в 2022 году вблизи него попала российская ракета.