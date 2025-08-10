Богдан и Варвара Ханенко вошли в историю экономики Украины, как важные фигуры, ведь несмотря на меценатство, семья занималась сахарным бизнесом, финансами, государственным законотворчеством. Кроме того, их любовь к искусству создала в Украине культурный проект, который финансировался благодаря собственной коммерческой деятельности.

Как семья Ханенко и Терещенко воссоединились?

Происхождение Богдана Ханенко было благородным, ведь он родился в семье не бедного человека на Черниговщине, а один из его предков был гетманом Правобережной Украины, информирует 24 Канал.

Читайте также Самый богатый немец – владелец Lidl: что известно о состоянии миллиардера

Вполне логично, что получал Богдан Ханенко образование не простое – учился в Московском университете, изучая право. Впоследствии работал в Петербурге и Варшаве. Поэтому, адвокатская практика и земли на Черниговщине приносили ему немалый доход.

В 1874 году происходит переломный момент для него: он женится на Варваре Терещенко, которая является одной из представительниц богатого украинского рода, о чем говорится на сайте Музея Ханенко.

Чем владела семья Терещенко Семья Терещенко были сахарными магнатами и имели десятки сахароварен на Левобережной Украине. Они контролировали в то время 11 сахарных заводов и ежегодно производили продукции на 21 миллион рублей. Капитал семейного "Общества сахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко" составлял 8 миллионов рублей, что более чем в 8 раз превышало тогдашний бюджет Киева.

Какой была деятельность семьи Ханенко?

Семья Ханенко в конце 19 века – начале 20 века тесно была связана с аграрно-промышленным предпринимательством в пределах тогдашней Российской империи.

Известно, что Богдан и Варвара управляли свеклосахарными заводами Терещенко, которые принадлежали к семейной бизнес-империи.

Кроме этого, Богдан Ханенко в 1890-х годах занимал руководящие должности в ведущих хозяйственных структурах Российской империи: он был директором-распорядителем, а затем председателем правления Южнорусского общества содействия земледелию (так называемого "Земледельческого синдиката").

Также входил во Всероссийское общество сахарозаводчиков, Киевского биржевого общества и возглавлял Киевский комитет торговли и мануфактуры.

Ханенко даже представлял интересы промышленников в Государственном Совете Российской империи.

Более того, благодаря доходам от сахарных заводов семьи Терещенко семья Ханенко смогла немало инвестировать и в культуру.

Как Ханенко развивали культурные проекты в Украине?

Например, во время свадебного путешествия в Италии супруги купили картины, произведения эпохи Возрождения, античные скульптуры и т.д., пишет издание Vector.

За все они потратили 15 тысяч рублей, что в то время ценилось как целое состояние – дом в центре Киева стоил даже меньше (8 – 10 тысяч рублей).

По приезде в Украину, супруги начали строительство дома на Терещенковской специально для того, чтобы разместить там все покупки, что были приобретены в Италии.

Известно, что цена строительства дома достигла 80 тысяч рублей, что равнялось строительству целого завода.

Важно добавить, что кроме европейского искусства, Ханенко интересовались и украинскими находками, например археологические находки, церковное искусство, народные ремесла и тому подобное.

Впрочем в этом рассматривалось не только художественное влечение, но и финансовый проект.

Дело в том, что дом, который возвели Ханенко, стал не только музеем, но и начал приносить доход как недвижимость: если на первом этаже дома были институт истории искусства и библиотека, то на втором – апартаменты. Итак, прибыль от аренды полностью покрывала бы расходы на содержание музея.

Обратите внимание! Несмотря на годы музей Ханенко до сих пор работает и принимает посетителей в Киеве. Работа музея продолжилась даже после того, как в 2022 году вблизи него попала российская ракета.