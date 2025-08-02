Сейчас они известны, успешны и узнаваемы. Но путь к славе не всегда начинается с красной дорожки. Некоторые украинские артисты до популярности имели обычные, а иногда и совсем неожиданные профессии.

Кем работали звезды до популярности?

Журналисты, медики, бухгалтеры, тренеры – абсолютно разные сферы занятости. 24 Канал собрал информацию о топ-звездах Украины и их занятости до того, как они стали успешными.

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Даша Астафьева – продавщица секонд-хенда

Секс-символ украинского шоу-бизнеса начинала карьеру вовсе не на подиуме. В родном Покрове Даша Астафьева работала продавщицей в магазине секонд-хенда. Это была одна из ее первых работ, которую артистка вспоминает с теплом, ведь тогда только начинала взрослую жизнь.

Артем Пивоваров – ассистент анестезиолога

До того как покорить музыкальные чарты, Артем Пивоваров учился в медицинском колледже и даже работал ассистентом анестезиолога. Медицинская практика длилась 2 года, тогда он помогал во время операций. Но впоследствии выбрал совсем другой путь – сцену и музыку.

MONATIK – танцовщик и продавец одежды

Монатик стал любимцем украинской публики благодаря музыке и танцам, но в начале карьеры зарабатывал, как мог. Артист работал и танцовщиком в шоу-балете, и продавцом одежды. В своих интервью он рассказывал, как продавал женское белье, чтобы собрать деньги на мечту.

Оля Цибульская - журналистка

Сегодня ее знают как артистку, телеведущую и автора песен. Но Оля Цибульская начинала как журналистка на радио, где готовила материалы и вела эфиры. Затем было телевидение, а затем – сцена.

Потап – бухгалтер

Продюсер, рэпер и шоумен имел довольно обычную специальность – бухгалтер. Потап даже получил высшее образование в этой сфере. И хоть в итоге он выбрал музыку, опыт с финансами точно пригодился в продюсерском деле.

Надя Дорофеева – стилистка и официантка

До того как стать частью группы "Время и Стекло", Надя Дорофеева пробовала себя в разных профессиях. Она была стилисткой, работала в салоне красоты, а также подрабатывала официанткой. Но страсть к сцене взяла верх.

Джамала – учительница вокала

Победительница "Евровидения-2016" еще до большой сцены делилась своим талантом с другими. Джамала работала преподавательницей вокала, и даже не планировала громкой карьеры. Она мечтала о камерных концертах в театре, но судьба решила иначе.

Александр Пономарев – механик

Украинский артирст, который построил феноменальную карьеру, имеет техническую специальность. В юности Александр Пономарев учился на механика и работал на заводе. Музыка появилась в его жизни чуть позже, но стала приоритетом.

Юлия Санина (The Hardkiss) – науковица

Фронтвумен группы The Hardkiss имела серьезные академические планы. Юлия Санина закончила факультет филологии и даже работала в научной сфере. Но любовь к сцене победила, и теперь она одна из самых ярких звезд украинского рока.

Анна Добрыднева – коллекторша

Певица и бывшая участница группы "Пара Нормальных" признается, что когда-то работала в коллекторской компании. Работа была тяжелой и эмоционально изнурительной, но именно она помогла сформировать характер.