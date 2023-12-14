Пользуются властью, чтобы давить на бизнес: в Украине будет реестр недобросовестных чиновников

Украинский бизнес хочет бороться с чиновниками, злоупотребляющими своей должностью. Предприниматели надеются, что таким образом смогут сделать невозможными попытки давления с требованием взяток.

Борьба с давлением на бизнес

Общественная организация "Манифест 42" запустила реестр, в который будет вносить лиц, злоупотреблявших властями с целью давления на бизнес. Подать своего "кандидата" в реестр сможет каждый желающий.

Интересно Коммуникация – это главное: о чем должен знать каждый в рабочем коллективе

Как сообщил председатель Организации работодателей легкой промышленности Александр Соколовский, который и возглавляет "Манифест 42", перед тем как вносить лицо в реестр, все документы и другие факты будут тщательно проверяться.

Кстати! "Манифест 42" – это общественное движение, которое представители бизнеса создали для защиты от давления и произвола силовиков, чиновников и судей, черных нотариусов и регистраторов.

В частности, верификация информации будет предусматривать несколько этапов:

проверка документов, указывающих на злоупотребление;

публичные расследования в СМИ;

согласование Наблюдательным Советом организации.

По мнению Соколовского и его партнеров, некоторые чиновники и силовики оказывают своевольное давление на бизнес, что в условиях войны прямой угрозой для национальной безопасности Украины.

Мы ни в коем случае не беремся подменять судебные и дисциплинарные инстанции. Речь идет об институте репутации. Вместе с законодательными изменениями и другими инициативами "Манифеста 42" реестр направлен на преодоление проблемы безнаказанности лиц, грубо злоупотребляющих властью,

– подчеркнул Соколовский.

Соучредитель организации также рассказал, что после включения лица в реестр активисты будут приступать к процессу привлечения к ответственности. Для этого будут использовать СМИ, адвокаты, а также дисциплинарные комиссии при правоохранительных органах.