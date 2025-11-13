Украинский бизнес оштрафовали на 29 миллионов гривен: список компаний

Антимонопольный комитет оштрафовал компании за искажение результатов торгов. Общая сумма штрафов более 29 миллионов гривен.

Какие украинские компании оштрафовали?

Штрафы наложили на более 10 компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на АМКУ.

Они совершили правонарушение согласно Закону "О защите экономической конкуренции".

ООО "ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА" и ООО "КИЕВСКИЙ Асфальтобетонный завод № 8"

АМКУ признал, что компании сговорились для искажения результатов четырнадцати торгов ожидаемой стоимостью 245 300 000 гривен на закупку соли для содержания и обслуживания автомобильных дорог в 2022 году.

За указанные нарушения на них наложили штрафы на общую сумму 5 365 095 гривен.

ООО "БМП КРАМАТОРСК" и ООО "БУДАРТЕЛЬ СХ 65"

По решению АМКУ, компании сговорились для искажения результатов трех торгов на закупку услуг по капремонту и реставрации, проведенных Донецкой ОГА и КП Николаевского городского совета.

На общества наложены штрафы в общем размере 1 623 364 гривен.

ООО "ДАЕР" и ООО "ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УКРАИНЫ"

Компании совершили сговор во время участия в девяти торгах на закупку трубопроводной арматуры в 2022 году.

За сговор они оштрафованы на общую сумму 6 563 161 гривен.

ООО "ЗАПОРОЖИНЖИНИРИНГ-ГРУПП" и ООО "МК ПРОФИСТРОЙ"

Эти компании совершили сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту внутриквартального проезда, проведенных Слобожанским поселковым советом в 2023 году.

За совершенные нарушения на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 6 705 433 гривен.

ООО "ПРОДМЕТ" и ООО "СТИЛС УКРАИНА"

Общества совершили антиконкурентные согласованные действия во время участия в четырех торгах по закупке сплавов и труб, проведенных АО "Укргаздобыча", ПАО "Центрэнерго", ПАО "УКРНАФТА" в 2023–2024 годах.

За сговор они оштрафованы на общую сумму 9 228 859 гривен.

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМХИМИЯ" и ООО "КАМЕНСКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Компании совершили сговор во время участия в торгах на закупку подъемно-транспортировочного оборудования, проведенных государственным предприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" в 2023 году.

За сговор они оштрафованы на общую сумму 435 892 гривен.

Кого еще штрафовал АМКУ?