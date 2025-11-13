Український бізнес оштрафували на 29 мільйонів гривень: список компаній

Антимонопольний комітет оштрафував компанії за спотворення результатів торгів. Загальна сума штрафів – понад 29 мільйонів гривень.

Які українські компанії оштрафували?

Штрафи наклали на понад 10 компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на АМКУ.

Вони вчинили правопорушення згідно Закону "Про захист економічної конкуренції".

ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСА" та ТОВ "КИЇВСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД № 8"

АМКУ визнав, що компанії змовилися задля спотворення результатів чотирнадцяти торгів очікуваною вартістю 245 300 000 гривень на закупівлю солі для утримання та обслуговування автомобільних доріг у 2022 році.

За зазначені порушення на них наклали штрафи на загальну суму 5 365 095 гривень.

ТОВ "БМП КРАМАТОРСЬК" та ТОВ "БУДАРТЕЛЬ СХ 65"

За рішенням АМКУ, компанії змовилися для спотворення результатів трьох торгів на закупівлю послуг з капремонту та реставрації, проведених Донецькою ОДА та КП Миколаївської міської ради.

На товариства накладено штрафи у загальному розмірі 1 623 364 гривень.

ТОВ "ДАЄР" і ТОВ "ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ УКРАЇНИ"

Компанії вчинили змову під час участі у дев’яти торгах на закупівлю трубопровідної арматури у 2022 році.

За змову вони оштрафовані на загальну суму 6 563 161 гривень.

ТОВ "ЗАПОРІЖІНЖИНІРІНГ-ГРУП" і ТОВ "МК ПРОФІСТРОЙ"

Ці компанії вчинили змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту внутрішньоквартального проїзду, проведених Слобожанською селищною радою у 2023 році.

За вчинені порушення на порушників накладено штрафи на загальну суму 6 705 433 гривень.

ТОВ "ПРОДМЕТ" та ТОВ "СТІЛС УКРАЇНА"

Товариства вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час участі у чотирьох торгах із закупівлі сплавів та труб, проведених АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", ПАТ "Центренерго", ПАТ "УКPНAФТА" у 2023–2024 роках.

За змову вони оштрафовані на загальну суму 9 228 859 гривень.

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМХІМІЯ" та ТОВ "КАМ’ЯНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Компанії вчинили змову під час участі у торгах на закупівлю підіймально-транспортувального обладнання, проведених державним підприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у 2023 році.

За змову вони оштрафовані на загальну суму 435 892 гривень.

