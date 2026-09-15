Украинский бизнес против льгот для Temu и AliExpress: более 130 ассоциаций обратились к властям

Более 130 украинских бизнес-ассоциаций призвали Верховную Раду отменить льготу по НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро. Если соответствующие изменения будут приняты, налог на такие покупки может фактически уплачиваться уже при оформлении заказа на онлайн-платформах.

Бизнес требует отменить льготу

Украинская Рада бизнеса (УСБ), объединяющая 132 бизнес-ассоциации, призвала народных депутатов безотлагательно рассмотреть законопроекты №16051-1 и №15460 о НДС на международные посылки, как следует из обращения Рады.

Они предусматривают отмену действующей льготы по НДС для посылок стоимостью до 150 евро. В УРБ считают, что нынешние правила создают неравные условия для украинских компаний, которые платят налоги, и иностранных онлайн-магазинов.

Указанная льгота на самом деле является механизмом, который системно подрывает легальный рынок как производства, так и импорта, одновременно предоставляя преференции иностранным онлайн-платформам розничной торговли на украинском рынке,

– говорится в обращении.

По оценке бизнес-ассоциаций, из-за этой нормы возникает несколько проблем:

товарные партии могут намеренно подвергаться дроблению на небольшие отправления, чтобы не платить НДС; Украинские компании оказываются в менее выгодном положении по сравнению с товарами, поступающими без налогообложения; Иностранные продавцы фактически получают ценовое преимущество; Объемы международных почтовых и экспресс-отправлений без налогообложения продолжают расти.

Сколько товаров поступает без налогов

По данным, приведенным УРБ, в 2025 году объемы международных безналоговых почтовых и экспресс-отправлений составили 92,9 миллиарда гривен. Это более 56% всех международных отправлений.

За первое полугодие 2026 года стоимость таких товаров уже достигла 48,2 миллиардов. Бизнес оценивает финансовые последствия для государства так:

прямые бюджетные потери в 2025 году – не менее 18,6 миллиардов гривен;

совокупные потери с начала полномасштабной войны могли превысить 43 миллиарда гривен;

по итогам 2026 года бюджет может недополучить около 27 миллиардов гривен.

При чем здесь Temu и AliExpress

Предлагаемая модель коснется, в частности, больших международных онлайн-платформ вроде Temu и AliExpress. Именно операторы таких площадок должны будут отвечать за начисление и уплату НДС.

При этом покупателю, по замыслу авторов законопроектов, не придется самостоятельно проходить дополнительные процедуры на таможне. Налог предлагается автоматически включать в стоимость покупки еще при оформлении заказа. То есть для покупателя изменение может проявиться прежде всего в конечной цене товара.

В то же время не все зарубежные отправления предлагается облагать налогом одинаково. Некоммерческие подарки между физическими лицами стоимостью до 45 евро должны и в дальнейшем оставаться освобожденными от НДС.

Подорожают ли покупки из-за рубежа

Если законопроекты будут приняты в предложенном виде, товары с международных онлайн-платформ могут подорожать на сумму НДС, если этот налог ранее не был заложен в цену.

В то же время сторонники изменений подчеркивают, что речь не идет о запрете покупок на Temu, AliExpress или других зарубежных платформах. Цель – изменить механизм налогообложения и возложить ответственность за уплату НДС на сами онлайн-платформы.

Для обычных покупателей это означает, прежде всего, возможное изменение конечной стоимости заказов, а не прекращение доставки товаров из-за рубежа.

К слову, в ЕС уже с 1 июля посылки стоимостью до 150 евро больше не будут пользоваться льготой de minimis. Нововведение в первую очередь касается товаров с популярных китайских маркетплейсов, в частности Temu и Shein.

Теперь с небольших коммерческих посылок будет взиматься сбор в размере 3 евро, а продавцам придется оформлять таможенные декларации даже для небольших отправлений.