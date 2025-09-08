Украинская компания производства дронов построит завод в Британии
- Украинская компания Ukrspecsystems планирует открыть завод в Великобритании с серийным производством дронов в начале 2026 года с инвестициями 200 миллионов фунтов стерлингов.
- Проект создаст до 500 рабочих мест в регионе, а британская сторона высоко оценивает украинские технологии в сфере дронов для укрепления оборонных возможностей.
Украинская компания Ukrspecsystems, один из ведущих производителей беспилотников, объявила об открытии завода в Великобритании. Серийное производство планируют начать уже в начале 2026 года.
Что известно о строительстве завода?
Проект предусматривает инвестиции в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (примерно 226 миллионов евро) и строительство нового предприятия площадью 11 тысяч квадратных метра в городе Милденхолл, а также создание испытательного и учебного полигона в Элмсетти, пишет UK Defence Journal, передает 24 Канал.
Благодаря этому в регионе появится до 500 рабочих мест и программы стажировки. Набор персонала стартует в конце 2025 года.
Почему Британия заинтересована в сотрудничестве?
Министр оборонных закупок Великобритании Мария Игл подчеркнула, что Лондон высоко оценивает украинские разработки в сфере дронов.
"Сотрудничество с украинскими производителями откроет доступ к инновационным технологиям и усилит оборонные возможности британских Вооруженных сил и союзников", – заявила она.
Что известно о Ukrspecsystems?
Ukrspecsystems работает с 2014 года и специализируется на производстве беспилотных авиационных комплексов военного назначения. Среди ключевых разработок компании – дроны Shark и PD-2, а также программы подготовки и поддержки операторов.
