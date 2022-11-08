Украинский сервис PatentBot закрывается из-за войны: его оценивали в 1,5 миллиона долларов

Украинский сервис для регистрации торговых марок PatentBot прекратил свою работу. Команда проекта не раскрывает конкретные причины закрытия, однако указывает, что полномасштабная война стала решающей в этом вопросе.

Как отмечается в сообщении на официальной странице проекта в фейсбуке, сервис продолжит работать с торговыми марками, открытыми через него ранее. Поддержкой будет заниматься непосредственно команда и СЕО стартапа Наталья Владимирова.

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PatentBot закрылся

PatentBot был основан еще в 2017 году. Основной функцией сервиса была регистрация торговых марок, при чем весь процесс, от поиска до уплаты госпошлины, занимал всего от 5 до 7 минут.

Чат-бот работал не только на украинском, но и на зарубежных рынках более 40 стран мира на протяжении более пяти лет. За это время команде стартапа удалось:

отправить более 1 миллиона сообщений;

совершить 10 тысяч поисков;

зарегистрировать более 3 тысяч торговых марок;

пройти 5 акселераций;

привлечь 170 тысяч долларов инвестиций.

К слову, первые ангельские инвестиции PatentBot привлек в 2019 году, получив оценку в 1 миллион долларов. Годом позже стартап привлек новые инвестиции от одной из юридических компаний, после чего оценка проекта выросла до 1,5 миллиона долларов.

Добавим, что 5 марта PatentBot объявил о прекращении регистрации интеллектуальной собственности и обслуживания резидентов России и Беларуси, на фоне полномасштабной агрессии этих стран против Украины.