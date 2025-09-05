Известный сервис по поиску лекарств в аптеках Liki24.com выходит за пределы Евросоюза. Отныне украинским стартапом смогут пользоваться жители Великобритании.

Как Liki24 вышел на британский рынок?

Об официальном запуске стартапа в Великобритании объявил генеральный директор и совладелец Liki24.com Антон Авринский, сообщает 24 Канал.

По словам руководителя сервиса, для того, чтобы выйти на британский рынок понадобилось целых 6 лет раздумий и всего 2 месяца тестирования.

Однако уже через месяц Великобритания вошла в четверку лучших стран Европы по доходам.

Великобритания – это зрелый рынок электронной коммерции, наш первый за пределами ЕС и один из крупнейших в мире. Спрос также очевиден,

– добавил Авринский.

Гендиректор рассказал, что британские клиенты компании уже сделали по 5 и более заказов каждый.

Также большой популярностью пользуется авиадоставка, которая позволяет пользователям получить товары в течение 1-2 дней.

Команде Liki24.com удалось быстро справиться со всеми вопросами, касающихся лицензий, валютных операций, и интегрироваться в систему работы международных и британских логистических партнеров.

Что известно о сервисе Liki24.com? Liki24.com - украинский онлайн-сервис, который позволяет находить и заказывать лекарства, товары для здоровья, красоты и дома из более 5 000 лицензированных аптек по всей Украине. Платформа не продает лекарства непосредственно, а выступает посредником между потребителями и аптеками, обеспечивая поиск и сравнение цен, заказ товаров с доставкой на дом или самовывозом, доступ к скидкам и акциям.

Как работает маркетплейс Liki24.com?