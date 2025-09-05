Відомий сервіс з пошуку ліків в аптеках Liki24.com виходить за межі Євросоюзу. Відтепер українським стартапом зможуть користуватися жителі Великої Британії.

Як Liki24 вийшов на британський ринок?

Про офіційний запуск стартапу у Великій Британії оголосив генеральний директор і співвласник Liki24.com. Антон Авринський, повідомляє 24 Канал.

За словами керівника сервісу, для того, щоб вийти на британський ринок знадобилося цілих 6 років роздуміів та усього 2 місяці тестування.

Проте вже за місяць Велика Британія увійшла в четвірку найкращих країн Європи за доходами.

Британія – це зрілий ринок електронної комерції, наш перший за межами ЄС та один з найбільших у світі. Попит також очевидний,

– додав Авринський.

Гендиректор розповів, що британські клієнти компанії вже зробили по 5 та більше замовлень кожен.

Також великою популярністю користується авіадоставка, яка дозволяє користувачам отримати товари протягом 1-2 днів.

Команді Liki24.com вдалося швидко впоратися з усіма питаннями, що стосувалися ліцензій, валютних операцій, та інтегруватися у систему роботи міжнародних та британських логістичних партнерів.

Що відомо про сервіс Liki24.com? Liki24.com — український онлайн-сервіс, який дозволяє знаходити та замовляти ліки, товари для здоров’я, краси та дому з понад 5 000 ліцензованих аптек по всій Україні. Платформа не продає ліки безпосередньо, а виступає посередником між споживачами та аптеками, забезпечуючи пошук та порівняння цін, замовлення товарів із доставкою додому або самовивозом, доступ до знижок і акцій.

Як працює маркетплейс Liki24.com?