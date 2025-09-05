Український стартап підкорює Британію: Liki24com виходить на новий ринок
- Український маркетплейс Liki24.com розпочав свою діяльність у Великій Британії після шести років підготовки та двох місяців тестування.
- Попит на платформу в Британії вже проявився, зокрема через популярність авіадоставлення протягом одного-двох днів.
Відомий сервіс з пошуку ліків в аптеках Liki24.com виходить за межі Євросоюзу. Відтепер українським стартапом зможуть користуватися жителі Великої Британії.
Як Liki24 вийшов на британський ринок?
Про офіційний запуск стартапу у Великій Британії оголосив генеральний директор і співвласник Liki24.com. Антон Авринський, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Знайти потрібні ліки за найкращою ціною: що дає українцям велика кількість аптек
За словами керівника сервісу, для того, щоб вийти на британський ринок знадобилося цілих 6 років роздуміів та усього 2 місяці тестування.
Проте вже за місяць Велика Британія увійшла в четвірку найкращих країн Європи за доходами.
Британія – це зрілий ринок електронної комерції, наш перший за межами ЄС та один з найбільших у світі. Попит також очевидний,
– додав Авринський.
- Гендиректор розповів, що британські клієнти компанії вже зробили по 5 та більше замовлень кожен.
- Також великою популярністю користується авіадоставка, яка дозволяє користувачам отримати товари протягом 1-2 днів.
Команді Liki24.com вдалося швидко впоратися з усіма питаннями, що стосувалися ліцензій, валютних операцій, та інтегруватися у систему роботи міжнародних та британських логістичних партнерів.
Що відомо про сервіс Liki24.com?
Liki24.com — український онлайн-сервіс, який дозволяє знаходити та замовляти ліки, товари для здоров’я, краси та дому з понад 5 000 ліцензованих аптек по всій Україні. Платформа не продає ліки безпосередньо, а виступає посередником між споживачами та аптеками, забезпечуючи пошук та порівняння цін, замовлення товарів із доставкою додому або самовивозом, доступ до знижок і акцій.
Як працює маркетплейс Liki24.com?
Концепція проєкту Liki24.com виникла у його засновника Антона Авринського під час поїздки до США, де він помітив значний потенціал у сфері охорони здоров’я та ознайомився з американськими методами впровадження інновацій.
Український сервіс Liki24.com активно працює в Україні та розширює свою присутність на європейських ринках. Він запустив роботу в Італії, Румунії, а в травні 2024 року і в Німеччині.
У 2022 році Liki24.com започаткував фонд "Ліки для України" для забезпечення українців доступом до життєво необхідних ліків. Люди, які постраждали від війни з Росією та не можуть повністю оплатити медикаменти, за цією ініціативою могли отримати 50% відшкодування.