Кассирша АТБ шокировала своим признанием: кто платит за украденный товар в магазине

В супермаркетах кражи товаров происходят регулярно, но далеко не все покупатели задумываются о том, кто в конечном итоге компенсирует такие потери. Как оказалось, в некоторых случаях финансовое бремя, вероятно, может ложиться на сотрудников магазина.

Кто платит за украденный товар в АТБ?

В случае кражи ответственность, вероятно, могут возложить именно на кассиров. Об этом рассказала сотрудница сети во время общения с пользователями на Reddit, пишет "Новости.LIVE".

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Во время обсуждения один из пользователей поинтересовался, приходится ли кассирам компенсировать стоимость товаров, которые вынесли из магазина без оплаты. Работница ответила, что такая практика действительно имеет место.

По ее словам, в случае недостачи или краж часть убытков могут перекладывать на персонал. Размер отчислений зависит от суммы потерь, хотя в отдельных случаях сотрудников не заставляют покрывать недостачу собственными средствами.

Кто несет ответственность за кражу / скриншот 24 Канала

Законно ли вычитать ущерб от кражи из зарплаты работника?

В соответствии со статьей 130 Кодекса законов о труде Украины, работник несет материальную ответственность только за ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения его трудовых обязанностей.

В то же время производственные риски и убытки, не зависящие от действий сотрудника, не могут автоматически становиться основанием для финансовых взысканий.

Материальная ответственность возможна только при наличии конкретных оснований:

если работник своими действиями или бездействием причинил ущерб;

если между его действиями и убытками существует прямая причинно-следственная связь;

если имущество было официально передано ему под материальную ответственность;

если работодатель может доказать вину сотрудника.

В большинстве случаев контроль за сохранностью товаров возлагается на охрану и администрацию магазина, а не на кассиров.