Хто платить за вкрадений товар в АТБ?

У разі крадіжки відповідальність, ймовірно, можуть перекладати саме на касирів. Про це розповіла співробітниця мережа під час спілкування з користувачами на Reddit, пише "Новини.LIVE".

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Під час обговорення один із користувачів поцікавився, чи доводиться касирам компенсувати вартість товарів, які винесли з магазину без оплати. Працівниця відповіла, що така практика дійсно трапляється.

За її словами, у разі нестачі або крадіжок частину збитків можуть перекладати на персонал. Розмір відрахувань залежить від суми втрат, хоча в окремих випадках співробітників не змушують покривати нестачу власними коштами.

Хто несе відповідальність за крадіжку / скриншот 24 Каналу

Чи законно вираховувати крадіжку із зарплати працівника?

Відповідно до статті 130 Кодексу законів про працю України, працівник несе матеріальну відповідальність лише за шкоду, яка виникла через невиконання або неналежне виконання його трудових обов’язків.

Водночас виробничі ризики та збитки, які не залежать від дій співробітника, не можуть автоматично ставати підставою для фінансових стягнень.

Матеріальна відповідальність можлива лише за наявності конкретних підстав:

якщо працівник власними діями або бездіяльністю спричинив шкоду;

якщо між його діями та збитками існує прямий причинний зв’язок;

якщо майно було офіційно передане йому під матеріальну відповідальність;

якщо роботодавець може довести провину співробітника.

У більшості випадків контроль за безпекою товарів покладається на охорону та адміністрацію магазину, а не на касирів.