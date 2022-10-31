Крупный украинский агрохолдинг готовит масштабный иск против российского правительства

Украинский агрохолдинг UkrLandFarming готовит против правительства России иск на возмещение утраченных в результате войны активов. Речь идет о сумме в 1 – 1,2 миллиарда долларов.

Об этом заявил основатель агрохолдинга Олег Бахматюк в интервью "Экономической правде". Он отметил, что совокупный иск будет включать ущерб сразу ряда предприятий.

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UkrLandFarming будет судиться с российским правительством

Согласно заявлению Бахматюка, с начала полномасштабной войны UkrLandFarming потерял 160 тысяч гектаров земли. Эти площади расположены на временно оккупированных территориях и в серой зоне, где ведутся боевые действия, в частности:

Херсонской;

Николаевской;

Донецкий;

Луганской;

частях Запорожской и Харьковской областей.

На юге мы лишились огромного управления на 140 тысяч гектаров. Там было техники на 80 – 100 миллионов долларов, минудобрений и семян на еще 90 миллионов долларов. По нашим данным, все это разграблено, вся техника вывезена,

– подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, в зоне временной оккупации агрохолдинг потерял птицефабрики "Чернобаевка" и "Чернобаевка новая", где из-за вторжения россиян погибли в целом 4,5 миллиона голов птицы.

В то же время, разбомблены также птицефабрика "Арсенал-Снигиревка" в Николаевской области, производство в Николаеве, Волновахе и Бахмуте полностью остановлено. Донецкая птицефабрика также остановлена. От обстрелов пострадали Киевская и Макаровская птицефабрики – они тоже не работают.

К слову, Бахматюк заявил, что входящий в структуру UkrLandFarming "Авангард" упал в общей сложности на 60% от довоенного производства куриных яиц. В натуральном выражении убыток составляет около 100 миллионов штук яиц ежемесячно.

Мы готовим совокупный иск против правительства России на 1 – 1,2 миллиарда долларов по потерям группы. Наибольший ущерб – это Чернобаевская птицефабрика, где только прямые затраты на ее строительство достигали 400 миллионов долларов,

– подытожил предприниматель.