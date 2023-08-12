Заправки Glusco передадут "Укрнафте": за что АРМА забрала их у "Нефтегаза"

Уже в ближайшее время Укрнефть должна получить в управление заправки сети Glusco. Передача активов будет производиться по специальной процедуре.

АРМА решила в досрочном режиме забрать 68 АЗС Glusco у "Нефтегаза" и передать их в управление "Укрнефти". Соответствующее предложение уже поступило в Министерство энергетики и получило одобрительный ответ.

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Почему АЗС забрали у "Нафтогаза" и что потребуют от "Укрнафты"

Как выяснили в АРМА, "Нафтогаз" вводил в заблуждение по поводу управления 68 АЗС, которые были предоставлены ему в управление. В частности, в своих отчетах он демонстрировал доходную часть только 27 из них. Кроме того, доходы были получены не в результате ведения хозяйства, а передачи объектов в аренду.

Кстати! "Нефтегаз" считает свой провал в управлении АЗС преждевременной оценкой ситуации и просит Кабмин не менять управляющего.

Руководитель АРМА Елена Дума сообщила, что негативный предыдущий опыт учли и потребуют у нового управляющего выполнять ряд требований. В частности, речь идет о:

ежемесячные поступления в бюджет в размере не менее 5 миллионов гривен;

"Укрнафта" будет представлять конкретизированную отчетную информацию по всем счетам;

новый управляющий должен согласовывать с АРМА все изменения в менеджменте компании.

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Теперь окончательное слово за правительством – и десятки АЗС по всей стране начнут реально работать на государственный бюджет.

– заявила Елена Дума.

Кабинет министров Украины в ближайшее время должен сообщить, кому разрешит управлять АЗС сети Glusco.