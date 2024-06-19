Укрнафта направила в бюджет 35 миллионов гривен от управления арестованными активами Glusco
Источник:телеграм Елены Думы
Укрнафте удается активно управлять активами сети АЗС Glusco, которая ранее принадлежала россиянам. Это приносит в бюджет немалые дивиденды.
Результаты эффективного управления
За 5 месяцев 2024 года Укрнафта направила в бюджет 35 миллионов гривен. Эти средства удалось через управление арестованными АЗС Glusco
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Как сообщила глава АРМА Елена Дум, два месяца происходил осмотр и прием-передача арестованных активов. Еще 45 дней нужно было Антимонопольному комитету, чтобы согласовать заявку на концентрацию.
Напомню, что за 2021 – 2023 годы предыдущий управляющий (им тогда был "Нафтогаз") этих активов уплатил в бюджет Украины всего 1,5 миллиона гривен,
– отметила она.
Из-за таких низких показателей по результатам камеральных проверок с "Нафтогазом" разорвали соглашение. Впоследствии суд подтвердил законность действий АРМА.
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