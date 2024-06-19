Укрнафта направила в бюджет 35 миллионов гривен от управления арестованными активами Glusco

Укрнафте удается активно управлять активами сети АЗС Glusco, которая ранее принадлежала россиянам. Это приносит в бюджет немалые дивиденды.

Результаты эффективного управления

За 5 месяцев 2024 года Укрнафта направила в бюджет 35 миллионов гривен. Эти средства удалось через управление арестованными АЗС Glusco

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Как сообщила глава АРМА Елена Дум, два месяца происходил осмотр и прием-передача арестованных активов. Еще 45 дней нужно было Антимонопольному комитету, чтобы согласовать заявку на концентрацию.

Напомню, что за 2021 – 2023 годы предыдущий управляющий (им тогда был "Нафтогаз") этих активов уплатил в бюджет Украины всего 1,5 миллиона гривен,

– отметила она.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Из-за таких низких показателей по результатам камеральных проверок с "Нафтогазом" разорвали соглашение. Впоследствии суд подтвердил законность действий АРМА.

Американский суд не хочет продавать яхту россиянина

Суд в Нью-Йорке не захотел продавать яхту "Амадея" российского олигарха Керимова. По мнению суда, расходы на ее содержание не такие большие, как утверждают власти.

Яхту Керимова арестовали власти Фиджи за его участие в войне против Сирии и Украины, как этого требовали американские санкции. В 2021 году состояние российского олигарха составляло 15,8 миллиарда долларов.