Укрпочта возобновляет работу на деоккупированной Харьковщине: где уже открылись отделение
Источник:Forbes
После деоккупации Харьковщины, в результате мощного контрнаступления, туда возвращают почтовые операторы. В Укрпочте подчеркнули, что пока отделения будут передвижными.
Укрпочта заработала на деоккупированной Харьковщине
Передвижные отделения отправились в Граково и Балаклею и начали работу на базе стационарных, работавших там до войны, говорится в сообщении пресс-службы.
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Укрпочта + Starlink в Балаклее. Связь с миром восстановлена,
– написал почтовый оператор в фейсбуке.
Как будет работать Укрпочта
Пока в Балаклее будут работать три отделения почтовой связи, которые будут предоставлять базовые финансовые услуги.
Передвижные отделения закроют в начале нужд людей. Но мы уже работаем над ревизией стационарных отделений, чтобы иметь возможность обслуживать украинцев, которые вскоре вернутся в свою родную освобожденную Балаклею,
– говорит гендиректор Игорь Смилянский.
13 сентября украинские пенсионеры уже смогли получить выплаты за май, июль и сентябрь этого года, которые Укрпочта продолжит выплачивать в течение следующих недель. Со временем будут выплачены деньги и за другие месяцы, заверил почтовый оператор. Также в ближайшие дни планируется возобновление доставки посылок.
Сейчас государственный почтовый оператор поддерживает связь с военно-гражданской администрацией области и ждет информацию, когда можно будет возобновить доставку почты и пенсий в другие освобожденные города и села Харьковской области.