Укрпочта возобновляет работу на деоккупированной Харьковщине: где уже открылись отделение

Передвижные отделения отправились в Граково и Балаклею и начали работу на базе стационарных, работавших там до войны, говорится в сообщении пресс-службы.

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Как будет работать Укрпочта

Пока в Балаклее будут работать три отделения почтовой связи, которые будут предоставлять базовые финансовые услуги.

Передвижные отделения закроют в начале нужд людей. Но мы уже работаем над ревизией стационарных отделений, чтобы иметь возможность обслуживать украинцев, которые вскоре вернутся в свою родную освобожденную Балаклею,

– говорит гендиректор Игорь Смилянский.

13 сентября украинские пенсионеры уже смогли получить выплаты за май, июль и сентябрь этого года, которые Укрпочта продолжит выплачивать в течение следующих недель. Со временем будут выплачены деньги и за другие месяцы, заверил почтовый оператор. Также в ближайшие дни планируется возобновление доставки посылок.

Сейчас государственный почтовый оператор поддерживает связь с военно-гражданской администрацией области и ждет информацию, когда можно будет возобновить доставку почты и пенсий в другие освобожденные города и села Харьковской области.