Многие клиенты ждали этого: Укрпочта запустила новую функцию в приложении
Компания "Укрпочта" меняет правила оплаты посылок. С 29 сентября она становится доступной в приложении "Укрпочта 2.0", чтобы упростить жизнь своим клиентам.
Какая новая услуга доступна клиентам Укрпочты
Таким образом, люди могут сразу оплатить посылку и провести меньше времени в отделении, о чем написал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Оплата посылок в приложении, или "Укрпочта 2.0" становится лучше! Я знаю, что многие наши клиенты ждали этого, а некоторые не становились нашими клиентами, потому что у нас этого не было. Так что теперь у нас это есть.
Он подчеркнул, что сейчас довольно сложно попасть в некоторые отделения во время воздушных тревог. В частности, "Укрпочта" делает переадресацию посылок в течение всего октября бесплатной.
И не только пока посылка направляется в отделение, но даже когда она уже там, но вам неудобно ее получить и нужно переадресовать. Вы сможете бесплатно сделать это в приложении,
– пояснил Смилянский.
Со вторника, 29 сентября, в приложении "Укрпочта 2.0" доступны следующие функции:
- оформление посылки;
- оформление письма;
- переадресация;
- изменение получателя;
- доверенность другому лицу на получение посылки или письма (если это разрешено отправителем, но это не касается повесток от ТЦК);
- оплата посылки и наложенного платежа;
- оплата таможенных сборов за международные посылки;
- продление срока хранения и оплата продления (в городе 7 дней, а в селе 14 дней бесплатного хранения остаются).
Однако это еще не все. Укрпочта уже готовит новые обновления:
- Доставка в почтоматы и оплата посылок в почтомате.
- Доставка самых популярных конфет – ирисок – в отделения до конца недели.
Напомним, что компания "Укрпочта" недавно сообщила о некоторых изменениях. Отныне в первую очередь будут обслуживать тех, кто пришел отправить посылку или забрать уже доставленное отправление.
В то же время "Новая почта" объявила о других правилах. Компания не будет работать во время любой воздушной тревоги – независимо от ее типа.