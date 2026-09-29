Яка нова послуга доступна клієнтам Укрпошти

Таким чином, люди можуть одразу сплатити за посилку та провести менше часу у своєму відділенні, про що написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Ігор Смілянський Гендиректор Укрпошти Оплата посилок у застосунку, або Укрпошта 2.0 стає кращою! Я знаю, що багато наших клієнтів на це чекали, а деякі не ставали нашими клієнтами, бо ми цього не мали. Тож тепер маємо.

Він наголосив, що досить важко зараз потрапити в деякі відділення під час повітряних тривог. Зокрема, Укрпошта робить переадресацію посилок протягом усього жовтня безоплатною.

І не лише поки посилка прямує до відділення, а навіть коли вона вже там, але вам незручно її отримати й потрібно переадресувати. Ви зможете безкоштовно зробити це в застосунку,

– пояснив Смілянський.

З вівторка, 29 вересня, у застосунку Укрпошта 2.0 доступні такі функції:

оформлення посилки;

оформлення листа;

переадресація;

зміна отримувача;

доручення на отримання посилки чи листа іншій особі (якщо це дозволено відправником, але це не стосується повісток від ТЦК);

оплата посилки та післяплати;

оплата митних платежів за міжнародні посилки;

продовження терміну зберігання та оплата продовження (у місті 7 днів, а в селі 14 днів безкоштовного зберігання залишаються).

Однак це ще не все. Укрпошта вже готує нові оновлення:

Доставка в поштомати та оплата посилок у поштоматі. Доставка найпопулярніших цукерок – ірисок – у відділення до кінця тижня.

Нагадаємо, що компанія Укрпошта нещодавно повідомила про деякі зміни. Відтепер у першу чергу будуть обслуговувати тих осіб, хто прийшов відправити посилку або забрати вже доставлене відправлення.

Водночас "Нова пошта" оголосила інші правила. Компанія не працюватиме у будь-яку повітряну тривогу – незалежно від її типу.