Як зміниться графік роботи "Нової пошти"

А якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну небезпеку для конкретного об’єкта, то компанія може призупинити його роботу незалежно від офіційного оголошення повітряної тривоги в місті чи області, про що йдеться у заяві "Нової пошти", яку публікує Інтерфакс-Україна.

Життя та безпека людей для нас – абсолютний пріоритет. У разі оголошення повітряної тривоги, незалежно від типу загрози, діє чіткий і непорушний алгоритм: усі робочі процеси негайно зупиняються, а працівники переходять до найближчого укриття,

– зазначили у коментарі компанії.

Тривалі повітряні тривоги або їхня висока періодичність впливають на роботу. У зв'язку з цим, для мінімізації наслідків компанія заздалегідь відпрацьовує сценарії швидкого відновлення роботи та, за потреби, залучає додатковий персонал, перерозподіляє навантаження між об'єктами та коригує логістичні маршрути.

Крім того, скорочення комендантської години дозволяє ефективніше планувати:

нічні та ранкові операції;

швидше надолужувати накопичені обсяги;

підтримувати стабільність доставки.

Це має допомогти частково компенсувати той час, який було втрачено через вимушені зупинки під час тривог.

Крім того, компанія займається поетапним впровадженням переходу до децентралізованої моделі фулфілменту. Наразі систему адаптують відповідно до безпекової ситуації та потреб компанії чи клієнтів.

Впровадження такої моделі надає можливість мінімізувати ризики, а також забезпечити безперервність роботи.

У її межах здійснюється розподіл операцій між різними майданчиками.

Також працюють над вдосконаленням системи розміщення товарних запасів, розвивають додаткові потужності та вибудовують резервні сценарії роботи.

Водночас із міркувань безпеки ми принципово не розголошуємо конкретну географію розміщення об’єктів, обсяги та рівень розосередження товарних запасів, резервні маршрути тощо,

– уточнили у компанії.

Нагадаємо, що поштові відділення Укрпошти продовжують працювати за раніше встановленими графіками. Але під час загрози компанія закликає відвідувачів та персонал проходити до найближчих укриттів.

Крім того, за новими правилами курсуватимуть потяги в Україні. Графік їхньої роботи залежатиме від рівня небезпеки повітряної тривоги.