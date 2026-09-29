Какая новая услуга доступна клиентам Укрпочты

Таким образом, люди могут сразу оплатить посылку и провести меньше времени в отделении, о чем написал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Игорь Смелянский Генеральный директор "Укрпочты" Оплата посылок в приложении, или "Укрпочта 2.0" становится лучше! Я знаю, что многие наши клиенты ждали этого, а некоторые не становились нашими клиентами, потому что у нас этого не было. Так что теперь у нас это есть.

Он подчеркнул, что сейчас довольно сложно попасть в некоторые отделения во время воздушных тревог. В частности, "Укрпочта" делает переадресацию посылок в течение всего октября бесплатной.

И не только пока посылка направляется в отделение, но даже когда она уже там, но вам неудобно ее получить и нужно переадресовать. Вы сможете бесплатно сделать это в приложении,

– пояснил Смилянский.

Со вторника, 29 сентября, в приложении "Укрпочта 2.0" доступны следующие функции:

оформление посылки;

оформление письма;

переадресация;

изменение получателя;

доверенность другому лицу на получение посылки или письма (если это разрешено отправителем, но это не касается повесток от ТЦК);

оплата посылки и наложенного платежа;

оплата таможенных сборов за международные посылки;

продление срока хранения и оплата продления (в городе 7 дней, а в селе 14 дней бесплатного хранения остаются).

Однако это еще не все. Укрпочта уже готовит новые обновления:

Доставка в почтоматы и оплата посылок в почтомате. Доставка самых популярных конфет – ирисок – в отделения до конца недели.

Напомним, что компания "Укрпочта" недавно сообщила о некоторых изменениях. Отныне в первую очередь будут обслуживать тех, кто пришел отправить посылку или забрать уже доставленное отправление.

В то же время "Новая почта" объявила о других правилах. Компания не будет работать во время любой воздушной тревоги – независимо от ее типа.