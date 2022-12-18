"Укрпочта" получит грант на интернет в отдаленных населенных пунктах

Государственному почтовому оператору "Укрпочте" ЕБРР предоставит грант в размере 4,5 миллиона евро. Деньги пойдут на расширение доступа в интернет в Украине.

"Укрпочта" получит грант от ЕБРР

Грант от Европейского банка реконструкции и развития профинансирует 1700 почтовых отделений более чем в 450 городах.

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На что пойдут деньги

В сообщении говорится, что грант будет привлечен из Специального фонда акционеров банка. Денежные средства пойдут на покупку устройств для спутникового интернета и генераторов для обеспечения надежного интернет-соединения и мобильных точек зарядки.

Также "Укрпочта" дополнит средства ЕБРР дополнительными 1,5 миллионами евро собственных средств для этого проекта, чтобы купить дополнительное оборудование, включая отопительные печи, Wi-Fi-роутера и осветительное оборудование.

Работа "Укрпочты" во время блекаута

В случае блэкаута почтовый оператор продолжит работать. Предполагается, что будут функционировать 3 тысячи отделений в более чем 20 тысячах населенных пунктов.

Пытаемся предусмотреть объемы услуг, под это подтянуть людей: кассиров, операторов, сортировщиков, водителей. Фокус должен быть на выплату социальной помощи, пенсий, обеспечения бытовых товаров, которые люди базово могут купить,

– замечал гендиректор "Укрпочты" Смелянский.