"Укрпошта" отримає грант від ЄБРР

Грант від Європейського банку реконструкції та розвитку профінансує 1700 поштових відділень у понад 450 містах.

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На що підуть кошти

У повідомленні мовиться, що грант залучать зі Спеціального фонду акціонерів банку. Кошти підуть на купівлю пристроїв для супутникового інтернету та генераторів для забезпечення надійного інтернет-з’єднання та мобільних точок зарядки.

Також "Укрпошта" доповнить кошти ЄБРР додатковими 1,5 мільйонами євро власних коштів для цього проєкту, щоб купити додаткове обладнання, включно з опалювальними печами, Wi-Fi-роутерами та освітлювальним обладнанням.

Робота "Укрпошти" під час блекауту

У разі блекауту поштовий оператор продовжить працювати. Передбачаються, що функціонуватимуть 3 тисячі відділень у понад 20 тисячах населених пунктів.

Намагаємося передбачити обсяги послуг, під це підтягнути людей: касирів, операторів, сортувальників, водіїв. Фокус має бути на виплату соціальної допомоги, пенсій, забезпечення побутових товарів, які люди базово можуть купити,

– зауважував гендиректор "Укрпошти" Смілянський.

Важливо! Якщо якесь відділення не працюватиме й не зможе надавати послуги населенню, то буде діяти "план Б". Згідно з ним за адресою непрацюючих відділень поїдуть пересувні відділення, які зможуть обслуговувати українців. Більше про це, читайте тут.