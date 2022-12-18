"Укрпошта" отримає грант від ЄБРР
Грант від Європейського банку реконструкції та розвитку профінансує 1700 поштових відділень у понад 450 містах.
Читайте також Резервне копіювання та відновлення: як вберегтися від втрати даних
На що підуть кошти
У повідомленні мовиться, що грант залучать зі Спеціального фонду акціонерів банку. Кошти підуть на купівлю пристроїв для супутникового інтернету та генераторів для забезпечення надійного інтернет-з’єднання та мобільних точок зарядки.
Також "Укрпошта" доповнить кошти ЄБРР додатковими 1,5 мільйонами євро власних коштів для цього проєкту, щоб купити додаткове обладнання, включно з опалювальними печами, Wi-Fi-роутерами та освітлювальним обладнанням.
Робота "Укрпошти" під час блекауту
У разі блекауту поштовий оператор продовжить працювати. Передбачаються, що функціонуватимуть 3 тисячі відділень у понад 20 тисячах населених пунктів.
Намагаємося передбачити обсяги послуг, під це підтягнути людей: касирів, операторів, сортувальників, водіїв. Фокус має бути на виплату соціальної допомоги, пенсій, забезпечення побутових товарів, які люди базово можуть купити,
– зауважував гендиректор "Укрпошти" Смілянський.