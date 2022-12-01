Укрпочта будет работать во время полного блекаута

В Укрпочте разрабатывается план действий на случай полного блекаута. Предполагается, что будут работать 3 тысячи отделений в 20 тысячах населенных пунктах, с помощью которых украинцам смогут оказывать критически важные услуги.

Работа Укрпочты во время блекаута

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский отметил, что в компании более 6000 отделений, и во время блекаута будет работать половина отделений. Он также подчеркнул, что постепенно компания будет увеличивать количество генераторов, ведь сейчас у него не каждое отделение.

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Также в Укрпочте определили критическое количество людей, которые должны добраться до работы и обеспечить критические услуги: выплату пенсий, принятие платежей, доставку посылок.

Эти люди знают, в какой точке они должны появиться. Водитель знает, в какой точке он должен их подобрать. Далее, разумеется, это генераторы, "Старлинки", процедуры: как бумажные, которые будут работать при отсутствии электричества, так и при наличии генератора. То есть мы разрабатываем программу устойчивости, которая должна сработать при любых обстоятельствах,

– рассказал глава Укрпочты.

Он также добавил, что в плане действий учитывается, что в случае блэкаута ожидается снижение спроса на ряд услуг, например платежи, заказы онлайн, отправка посылок.

Пытаемся предусмотреть объемы услуг, под это подтянуть людей: кассиров, операторов, сортировщиков, водителей. "Фокус должен быть на выплату социальной помощи, пенсий, обеспечения бытовых товаров, которые люди базово могут купить",

– подчеркнул Смелянский.

В компании рассказали, что в случае, если какое-то отделение не будет работать и не сможет оказывать услуги населения, будет действовать "план Б". Согласно ему по адресу неработающих отделений поедут передвижные отделения, которые смогут обслуживать украинцев.

Кроме того, компания даже закупает кровати, булеряне и делает запасы пищи, чтобы, если сотрудникам будет трудно добраться домой, они могли отдохнуть в отделении и работать дальше до восстановления системы.

*Инструкция по оформлению посылки здесь.

**Информация о работе почтовых отделений здесь.