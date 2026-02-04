"Если мы воруем, то вы –проститутка": гендиректор Укрпочты попал в скандал из-за ребрендинга
- Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский попал в скандал за называние комментатора "проституткой" в ответ на критику траты 600 тысяч гривен на новый логотип компании.
- Укрпочта потратила 600 тысяч гривен на новый логотип в форме буквы "У", разработанный компанией Spiilka Design Büro, что вызвало возмущение из-за плохого состояния отделений и низких зарплат работников.
В соцсетях развернулся скандал относительно изменения логотипа Укрпочты за 600 тысяч гривен и реакции CEO компании на комментарии украинцев по этому поводу. В частности, одну из комментаторов Игорь Смелянский назвал проституткой.
Почему Смелянский попал в скандал?
Гендиректор Укрпочты обозвал проституткой комментаторку, которая назвала трату денег на смену логотипа компании кражей. Скандал развернулся в Threads.
По данным системы закупок Prozorro, новый логотип для Укрпочты стоил 600 тысяч гривен. В целом компания планировала потратить 1,2 миллиона гривен на полный ребрендинг. Это уже вторая смена логотипа при руководстве Игоря Смелянского.
Общество возмутилось, что якобы многие отделения Укрпочты находятся в плохом состоянии и требуют ремонта, а работникам платят мизерные зарплаты, при этом компания тратит средства на ребрендинг. Также отметили то, что современный логотип в виде буквы "У" почти идентичен предыдущему "пину" – его просто перевернули.
Поэтому в Threads начали публиковать гневные комментарии в сторону Смелянского, а он в свою очередь начал отвечать.
Спор с участием Смелянского в Threads / скриншот 24 Канала
Что известно о ребрендинге Укрпочты?
Новое лого компании – почтовый рожок в форме буквы "У", пишет гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.
Известно, что визуальную составляющую помогла разработать компания Spiilka Design Büro. Новые шрифты базируются на образах украинских почтовых марок различных исторических периодов – от эпохи УНР до восстановления независимости Украины. В них использованы мотивы "шаговок" УНР, марок времен Гетманата Павла Скоропадского и работ Георгия Нарбута.
Новый логотип / скриншот из видео Укрпочты
Предыдущий скандал Смелянского в соцсетях
В сентябре 20225 года генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский оказался в центре скандала после серии нецензурных твитов. Причина перепалки – сообщение пользователя, в котором говорилось о работе отделений и увольнение почтальонов за невыполнение плана.
Конфликт начался с поста пользователя X с ником Рыжий Кенгуру, который написал: "Такой мощный менеджер Смелянский, что на моем отделении Укрпочты могут уволить почтальона, потому что не выполнен план по подпискам".
Далее начались обсуждения низкой зарплаты почтальонов и необходимость оплачивать просроченный товар собственными средствами.