Больше возможностей для бизнеса: Укрпочта снизила цены на доставку в 12 стран
- Укрпочта снизила цены на международную доставку для украинских экспортеров в 12 новых странах, что позволит уменьшить расходы на 30%.
- Сервис "Мелкий пакет PRIME" теперь охватывает 18 стран, в частности Филиппины, Аргентину, Чехию и другие, с полным трекингом и адресной доставкой.
Укрпочта расширила географию сервиса "Мелкий пакет PRIME" еще на 12 стран, что позволит украинским экспортерам уменьшить расходы на международную доставку до 30%.
Укрпочта делает экспорт проще
Теперь украинские экспортеры смогут отправлять товары дешевле, быстрее и без лишних формальностей. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал.
Смотрите также Конкуренция для Новой Почты: Укрпочта запускает собственные почтоматы
В начале октября Укрпочта ввела новые тарифы на отправления весом до 5 килограммов в шесть стран. В частности, речь шла о таких странах: Великобритании, Китай, Сингапур, Индия, Таиланд и Чили.
Заметьте. Теперь же перечень направлений расширили – услуга действует еще для 12 государств: Филиппин, Аргентины, Чехии, Узбекистана, Катара, Боливии, Шри-Ланки, Танзании, Замбии, Парагвая, Монголии и Азербайджана.
Спрос на международные доставки
В компании отметили, что обновление тарифов связано с ростом спроса на международные отправления. Например, количество посылок в Филиппины, Аргентину и Чехию только за полгода выросло в среднем на 20%.
Сервис PRIME предусматривает:
- полный трекинг до момента вручения;
- адресную доставку без подписи;
- бесплатный возврат в случае невручения;
- оплату только по фактическому весу.
Мы хотим, чтобы украинскому бизнесу было проще и выгоднее работать с клиентами в мире. PRIME – это о доступной логистике, скорость и новые возможности для экспортеров,
– отметили в Укрпочте.
Актуально об экспорте украинских товаров
Крупнейшая розничная сеть мира Walmart уже начала продавать украинские товары и планирует увеличить их представленность на полках в США. В компании заявили, что поражены качеством продукции из Украины и хотят активно выводить наши товары на американский рынок.
Более того, после повышения импортных пошлин для Китая на 100% украинские товары получили дополнительные конкурентные преимущества.
К слову, США отменили беспошлинный режим на посылки стоимостью до 800 долларов, но Укрпочта ввела процедуру, позволяющую украинским предпринимателям продолжать отправки на Amazon, Etsy, eBay и Shopify.