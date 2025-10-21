Укр Рус
21 октября, 14:20
Больше возможностей для бизнеса: Укрпочта снизила цены на доставку в 12 стран

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Укрпочта снизила цены на международную доставку для украинских экспортеров в 12 новых странах, что позволит уменьшить расходы на 30%.
  • Сервис "Мелкий пакет PRIME" теперь охватывает 18 стран, в частности Филиппины, Аргентину, Чехию и другие, с полным трекингом и адресной доставкой.

Укрпочта расширила географию сервиса "Мелкий пакет PRIME" еще на 12 стран, что позволит украинским экспортерам уменьшить расходы на международную доставку до 30%.

Укрпочта делает экспорт проще

Теперь украинские экспортеры смогут отправлять товары дешевле, быстрее и без лишних формальностей. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал

В начале октября Укрпочта ввела новые тарифы на отправления весом до 5 килограммов в шесть стран. В частности, речь шла о таких странах: Великобритании, Китай, Сингапур, Индия, Таиланд и Чили.

Заметьте. Теперь же перечень направлений расширили – услуга действует еще для 12 государств: Филиппин, Аргентины, Чехии, Узбекистана, Катара, Боливии, Шри-Ланки, Танзании, Замбии, Парагвая, Монголии и Азербайджана.

Спрос на международные доставки

В компании отметили, что обновление тарифов связано с ростом спроса на международные отправления. Например, количество посылок в Филиппины, Аргентину и Чехию только за полгода выросло в среднем на 20%.

Сервис PRIME предусматривает:

  • полный трекинг до момента вручения;
  • адресную доставку без подписи;
  • бесплатный возврат в случае невручения;
  • оплату только по фактическому весу.

Мы хотим, чтобы украинскому бизнесу было проще и выгоднее работать с клиентами в мире. PRIME – это о доступной логистике, скорость и новые возможности для экспортеров, 
– отметили в Укрпочте.

Актуально об экспорте украинских товаров

  • Крупнейшая розничная сеть мира Walmart уже начала продавать украинские товары и планирует увеличить их представленность на полках в США. В компании заявили, что поражены качеством продукции из Украины и хотят активно выводить наши товары на американский рынок.

  • Более того, после повышения импортных пошлин для Китая на 100% украинские товары получили дополнительные конкурентные преимущества.

  • К слову, США отменили беспошлинный режим на посылки стоимостью до 800 долларов, но Укрпочта ввела процедуру, позволяющую украинским предпринимателям продолжать отправки на Amazon, Etsy, eBay и Shopify.