Укрпочта расширила географию сервиса "Мелкий пакет PRIME" еще на 12 стран, что позволит украинским экспортерам уменьшить расходы на международную доставку до 30%.

Укрпочта делает экспорт проще

Теперь украинские экспортеры смогут отправлять товары дешевле, быстрее и без лишних формальностей. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал.

Смотрите также Конкуренция для Новой Почты: Укрпочта запускает собственные почтоматы

В начале октября Укрпочта ввела новые тарифы на отправления весом до 5 килограммов в шесть стран. В частности, речь шла о таких странах: Великобритании, Китай, Сингапур, Индия, Таиланд и Чили.

Заметьте. Теперь же перечень направлений расширили – услуга действует еще для 12 государств: Филиппин, Аргентины, Чехии, Узбекистана, Катара, Боливии, Шри-Ланки, Танзании, Замбии, Парагвая, Монголии и Азербайджана.

Спрос на международные доставки

В компании отметили, что обновление тарифов связано с ростом спроса на международные отправления. Например, количество посылок в Филиппины, Аргентину и Чехию только за полгода выросло в среднем на 20%.

Сервис PRIME предусматривает:

полный трекинг до момента вручения;

адресную доставку без подписи;

бесплатный возврат в случае невручения;

оплату только по фактическому весу.

Мы хотим, чтобы украинскому бизнесу было проще и выгоднее работать с клиентами в мире. PRIME – это о доступной логистике, скорость и новые возможности для экспортеров,

– отметили в Укрпочте.

Актуально об экспорте украинских товаров