"Укрпочта" снижает тарифы на доставку в шесть стран до 25%
- "Укрпочта" предлагает скидки до 25% на международные отправления в шесть стран, включая Великобританию.
- Клиенты могут отправлять посылки до 5 кг с преимуществами, такими как онлайн-оформление, отслеживание, и бесплатный возврат.
"Укрпочта" обновляет условия доставки услуги "Мелкий пакет Prime" и предлагает скидки до 25% на международные отправления в шесть стран.
"Укрпочта" упрощает международную доставку?
Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора, передает 24 Канал.
Смотрите также "Укрпочта" выставила на продажу уникальное коллекционное оружие
Теперь клиенты могут отправлять посылки весом до 5 килограммов и экономить на доставке в шесть стран, в частности в:
Великобританию,
Китай,
Сингапур,
Таиланд,
Чили,
Индию.
Какие преимущества получили клиенты?
По словам генерального директора компании Игоря Смелянского, например, бизнесы, сотрудничающие с Великобританией, вторым по объему направлением украинского экспорта, смогут сэкономить 22 – 25% на посылках весом 2 – 5 килограммов по сравнению со стандартной категорией "посылка".
Да, пока что это Марс в США. Но ведь с чего-то надо начинать! Кстати, из первых 100 тысяч отправлений в США после введения пошлин президентом Трампом, 85% проходят таможню менее чем за сутки. Как по мне, это уже почти космическая скорость,
– добавил Смелянский.
В общем около 30% клиентов получат возможность скидок на международную доставку.
Среди преимуществ услуги:
- учитывается только фактический вес, без доплаты за объем;
- онлайн-оформление отправлений;
- отслеживание по трек-номеру;
- адресная доставка;
- бесплатный возврат, если посылка не доставлена.
Что этому предшествовало?
С 29 августа 2025 года США отменили льготный порог беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 800 долларов, что привело к введению 10% пошлины на большинство коммерческих отправлений.
"Укрпочта" отреагировала на изменения, привлекая квалифицированных агентов для обработки таможенных платежей. Тариф на доставку в США вырос на 1,5 – 3 доллара, в зависимости от категории и веса отправления, без дополнительных брокерских сборов.
К слову, несмотря на уменьшение убытков "Укрпочты" вдвое в 2024 году (до 413,2 миллиона гривен), Национальный банк указывает на критическое финансовое состояние компании.
Общий убыток за период 2022–2024 годов составляет 2,5 миллиарда гривен, а капитализация снизилась в 13 раз. Правительство предупредило о возможности дефолта, указывая на необходимость докапитализации на сумму 826 миллионов гривен до конца 2025 года.
В то же время гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в комментарии 24 Каналу заверил, что риск дефолта компании в 2026 году равен нулю и объяснил, что убытки Укрпочты вызваны из-за разницы в курсе и амортизации, а не из-за снижения доходов или выполнения основных функций.